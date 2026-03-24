VIDEO Trump: 'Iran očajnički želi postići dogovor. Poslali su nam dar vrijedan gomilu novca'

Trump: 'Iran očajnički želi postići dogovor. Poslali su nam dar vrijedan gomilu novca'
Američki predsjednik Donald Trump u utorak je rekao da Sjedinjene Države razgovaraju s "pravim ljudima" u Iranu kako bi se postigao dogovor o okončanju neprijateljstava, dodajući da ga Iranci očajnički žele postići.
Obraćajući se novinarima u Ovalnom uredu, Trump je rekao da se trenutno vode pregovori o Iranu, ali nije ponudio pojedinosti, posebno o planiranim razgovorima ovoga tjedna izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.
- Ono što sam jučer rekao bilo je potpuno točno. Trenutno smo u pregovorima - izjavio je američki predsjednik. Rekao je da su u pregovore uključeni Witkoff, njegov zet Kushner, potpredsjednik J.D. Vance i državni tajnik Marco Rubio.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Nakon Trumpove objave o održanim razgovorima na platformi Truth Social u ponedjeljak, Iran je objavio da nisu održani nikakvi razgovori. Pakistan je rekao da je voljan ugostiti razgovore između SAD-a i Irana.
- Zapravo razgovaramo s pravim ljudima i oni toliko očajnički žele postići dogovor, ne možete zamisliti koliko očajnički žele postići dogovor - rekao je Trump o Irancima.
Trump je također kazao da je Iran dao Sjedinjenim Državama "vrlo značajan dar" vezan uz energetiku, opisavši to kao pozitivan razvoj događaja, ali nije ponudio pojedinosti.
Sugerirao je da je "dar" povezan s Hormuškim tjesnacem, pomorskim putem koji SAD nastoji održati otvorenim.
- Dali su nam dar i dar dolazi danas, to je vrlo veliki dar, vrijedan ogromne količine novca. Nije nuklearni, povezan je s naftom i plinom - rekao je američki predsjednik novinarima u Bijeloj kući.
Trump je također ponovio da osjeća da su Sjedinjene Države već dobile rat.
Vezano uz promjenu režima u Iranu, Trump je kazao da je njihovo vodstvo bilo ubijeno, a onda su izabrali novo koje je također ubijeno.
- Sada imamo novu skupinu... vidjet ćemo kako će se pokazati.
Američki predsjednik naglasio je da su američko-izraelski napadi doveli do „promjene režima“, ali i upozorio: „Ne vjerujem nikome“.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+