Obavijesti

News

Komentari 0
Novi pokušaj dogovora

Trump šalje zeta u Izrael: Cilj je riješiti spor oko plana za Gazu

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump šalje zeta u Izrael: Cilj je riješiti spor oko plana za Gazu
Foto: NATHAN HOWARD/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prva verzija plana za Gazu, koju je predstavio Odbor za mir i koju je Hamas prihvatio, uključivala je postupno izraelsko povlačenje iz velikog dijela Pojasa Gaze

Jared Kushner, izaslanik i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, idućeg tjedna će posjetiti Izrael kako bi pokušao izgladiti razlike između dvaju saveznika glede američkog plana za Gazu, kazao je izvor iz Trumpovog Odbora za mir. Zajedno s Nikolajem Mladenovom, visokim predstavnikom Odbora za mir, Kushner će otputovati u Izrael i Egipat, ključnu posredničku zemlju. Do posjeta dolazi nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu 9. kolovoza javno odbacio američki plan od 15 točaka koji je krajem srpnja predstavio Mladenov, a koji predviđa razoružanje palestinske militantne organizacije Hamas te izraelsko povlačenje s teritorija Gaze.

Iako ga je Hamas prihvatio, Izrael je rekao da će uvjetovati bilo kakvo povlačenje svojih snaga "stvarnim" razoružanjem islamističkog pokreta.

Izvor iz Odbora za mir je naznačio da se Kushner i Mladenov nadaju "konstruktivnim raspravama" o Trumpovom sveobuhvatnom mirovnom planu za Gazu, u sklopu kojeg je proglašen prekid vatre u listopadu 2025., što je bila prva prekretnica u sukobu. Izraelski napadi su se otada smanjili, ali nisu prestali. 

MIJENJAO AVION ANKARA Iranci htjeli ubiti Trumpa raketama zemlja-zrak. Znali su na kojem katu se nalazi
ANKARA Iranci htjeli ubiti Trumpa raketama zemlja-zrak. Znali su na kojem katu se nalazi

"Sjedinjene Američke Države i Izrael se slažu glede željenog ishoda u Gazi, a to je demilitariziran Hamas", rekao je isti izvor, koji je zatražio da ostane anoniman.

"Poslušat ćemo iznesene zabrinutosti i raspraviti o idućim koracima", dodao je izvor, izražavajući nadu da će pregovori pomoći "ubrzati" dosadašnji "napredak".

BEZ MILOSTI BABAROGA TRUMP Tko ga ljuti, on mu odmah uvali otkaz kruti!
BABAROGA TRUMP Tko ga ljuti, on mu odmah uvali otkaz kruti!

Prva verzija plana za Gazu, koju je predstavio Odbor za mir i koju je Hamas prihvatio, uključivala je postupno izraelsko povlačenje iz velikog dijela Pojasa Gaze.

No, Mladenov je kasnije povukao svoje izjave te rekao da izraelski vojnici neće morati napustiti priobalnu enklavu dok se Hamas u potpunosti ne razoruža.

Netanyahu, suočen s pritiskom zbog neizvjesnih parlamentarnih izbora u listopadu, obećao je da neće biti povlačenja te je doveo u pitanje spremnost Hamasa na razoružanje, tražeći da unište svoje oružje na provjerljiv način.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
NEMA MIRA Buknuo novi požar. Sada gori Dugi otok. Tucaković: Šaljemo ljude tamo na gašenje
APOKALIPSA U DALMACIJI

NEMA MIRA Buknuo novi požar. Sada gori Dugi otok. Tucaković: Šaljemo ljude tamo na gašenje

Razmjeri štete utvrđivat će se nakon očevida i obilaska cijelog požarišta, a vatrogasci će danima nadzirati više od 20 kilometara njegova perimetra, istaknuto je u petak na sjednici Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije
BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'
STRAVIČNI PRIZORI

BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'

Nekoliko požara zahvatilo je hrvatsku obalu u četvrtak navečer. Gori u naselju Pogreben kod Primoštena te na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu, kao i na Omiškoj rivijeri te kod Mimica na otoku Braču. Velik požar izbio je i u mjestu Lokva Rogoznica, i to vrlo blizu ceste te je tamo na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog požara prekinut promet. - Vozile smo iz Omiša, vraćale smo se kući i doslovno smo prošle kroz požar. Posvuda je bilo pepela i žara, baš katastrofa. Mislim da smo zadnje koje smo prošle, odmah nakon nas su zatvorili cestu - kaže nam čitateljica koja nam je poslala snimke iz Lokve Rogoznice.
NOVE SLIKE UŽASA Spaljeni auti, kuće... sve je nestalo u sekundi!
VATRENA KATASTROFA

NOVE SLIKE UŽASA Spaljeni auti, kuće... sve je nestalo u sekundi!

OMIŠ U katastrofalnom požaru koji je noćas zahvatio omiško područje ozlijeđeno je 19 ljudi, sedmero je životno ugroženo. Izgorjelo je između 900 i 1000 hektara površine, evakuirano je tisuću ljudi, a štetu tek treba procijeniti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026