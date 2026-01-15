VIDEO Maria Machado uručila Trumpu svog Nobela: 'To je znak predanosti našoj slobodi...'

Vođa venezuelanske oporbe María Corina Machado izjavila je kako je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu uručila svoju medalju Nobelove nagrade za mir tijekom njihovog sastanka u Bijeloj kući u četvrtak. Susret, koji se dogodio nekoliko tjedana nakon što su američke snage u odvažnoj vojnoj akciji uhitile predsjednika Nicolása Madura, predstavlja ključan trenutak za budućnost Venezuele, no Machado je izbjegla odgovoriti na novinarska pitanja je li Trump prihvatio medalju.

Pokretanje videa... 04:29 Machado napušta Bijelu kuću, rekavši da je sastanak s Trumpom prošao vrlo dobro | Video: 24sata/Reuters

Sastanak visokog rizika za budućnost Venezuele

Ovo je bio prvi osobni susret između Machado i Trumpa, a dogodio se u ozračju političke neizvjesnosti. Iako je Machado godinama lice otpora i njezina se stranka smatra pobjednicom izbora 2024. godine, Trumpova administracija dosad je bila suzdržana u pružanju izravne podrške. Sam Trump je ranije izrazio sumnju u njezinu sposobnost vođenja države, izjavivši kako ona "nema potporu niti poštovanje unutar zemlje".

Njegova skepsa dodatno je naglašena nedavnim pohvalama na račun vršiteljice dužnosti predsjednice Delcy Rodríguez, koja je bila Madurova desna ruka. Trump je opisao svoj razgovor s Rodríguez kao "sjajan" te je signalizirao spremnost za suradnju s njezinom prijelaznom vladom, stavljajući Machado u iznimno delikatan položaj. Machado je, unatoč riziku, doputovala u Washington, a po izlasku iz Bijele kuće dočekale su je deseci pristaša.

Nobelova nagrada kao diplomatski adut

Središnji dio susreta postala je Nobelova nagrada za mir, koju je Machado osvojila 2025. godine za svoju borbu za demokraciju. Trump, koji je godinama izražavao želju za istim priznanjem, bio je meta njezine diplomatske geste. Nakon sastanka u Senatu, koji je uslijedio nakon ručka s predsjednikom, Machado je novinarima potvrdila da mu je predala medalju.

​- Dala sam mu medalju kao znak njegove jedinstvene predanosti našoj slobodi - izjavila je.

Ova ponuda, međutim, ima više simboličku nego praktičnu vrijednost.

Norveški Nobelov institut ranije je pojasnio da se nagrada ne može prenijeti, dijeliti niti opozvati. Ipak, Machado se ovim potezom nada pridobiti Trumpovu naklonost, igrajući na kartu priznanja koje američki predsjednik toliko priželjkuje. Njezin je cilj uvjeriti ga da je upravo oporbeni savez, a ne ostaci Madurovog režima, snaga koja Venezuelu treba povesti u demokratsku tranziciju.

Bijela kuća i dalje suzdržana

Dok je sastanak još trajao, Bijela kuća je pokušala smanjiti očekivanja. Glasnogovornica Karoline Leavitt opisala je Machado kao "izniman i hrabar glas" venezuelanskog naroda, ali je istovremeno naglasila kako sastanak ne mijenja Trumpovu "realnu procjenu" da ona trenutno nema dovoljnu podršku za preuzimanje vlasti.

Trumpov fokus, kako je i sam više puta istaknuo, usmjeren je na ekonomsku obnovu Venezuele i osiguravanje američkog pristupa njezinim ogromnim naftnim rezervama. Sastanak s Machado bio je prilika za "iskren i pozitivan razgovor o realnosti na terenu", kako je navela Leavitt.

Posjet Maríje Corine Machado Washingtonu bio je hrabar pokušaj da se nametne kao ključni američki partner u post-Madurovoj eri. Njezin simboličan čin s Nobelovom nagradom bio je izravan apel usmjeren prema Donaldu Trumpu. Ipak, budućnost Venezuele i dalje je neizvjesna. Hoće li Trump podržati dugogodišnju oporbenu lidericu ili će nastaviti pragmatičnu suradnju s prijelaznom vladom Delcy Rodríguez, ovisit će isključivo o njegovoj procjeni tko mu može brže i učinkovitije pomoći ostvariti američke interese i ispuniti obećanje da će "Venezuelu ponovno učiniti velikom".