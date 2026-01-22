Zelenski iz Davosa: 'I dalje za rusku agresiju nema rješenja. Bez SAD-a nema garancije mira'

Dragi prijatelji, nitko ne želi živjeti da se sve ponavlja iz dana u dan. Godinama. Mi tako živimo. Prošle godine sam ovaj forum zaključio riječima 'Europa se mora znati obraniti' i ove godine mogu ponoviti isto, rekao je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Napetosti oko Grenlanda i dalje se ne stišavaju. Nakon prvobitnih prijetnji carinama, Donald Trump je ublažio retoriku, ali Zelenski jasno poručuje:

- Lideri nisu sigurni što napraviti s Grenlandom. Svi čekaju da se Amerika ohladi.

Zatim se osvrnuo na Vladimira Putina.

- On i dalje koristi zamrznutu imovinu kako bi financirao rat. I dalje nema rješenja na rusku agresiju na Ukrajinu i ukrajinski narod. Nikakve garancije za mir neće funkcionirati bez Amerike.

Zelenski je dodao da nema nekog napretka u uspostavi tribunala za rusku agresiju.

- Pitanje je 'je li to stvar vremena ili političke volje', unatoč brojnim sastancima.

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je rekao da je u razgovoru s NATO-om osigurao potpun i trajan američki pristup Grenlandu.

Od saveznica iz NATO-a Trump pak traži veću predanost arktičkoj sigurnosti kako bi se otklonila prijetnja Rusije i Kine, prenosi Reuters.

Vijest o nacrtu dogovora stigle su nakon što je Trump naglasio da neće preuzeti Grenland silom te odustao od svoje prijetnje carinama za europske zemlje koje su po pitanju sjevernog otoka stale uz Dansku.

Iako je to donijelo olakšanje s europske strane Atlantika, detalji o dogovoru i dalje nisu poznati, a Danska naglašava da pitanje njezinog suvereniteta nad Grenlandom ne može biti tema rasprave.

Trumpov zaokret pozitivno je popraćen na europskim tržištima, no mnogi se pitaju koliko su njegove prijetnje nepovratno naštetile transatlantskim vezama i poslovnom povjerenju.

- O tome se zapravo sad pregovara, o detaljima. No ključan je potpuni pristup - rekao je Trump za Fox News, dodajući da neće biti ni „vremenskog ograničenja”.