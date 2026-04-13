Trump šokirao internet! Objavio sebe kao Isusa pa obrisao: 'Ovo je odvratno i neprihvatljivo...'

Korisnici Truth Sociala, Trumpove društvene platforme na kojoj odani pristaše gotovo nikada ne izražavaju neslaganje, također su se okrenuli protiv predsjednika zbog slike

Donald Trump je u nedjelju na Truth Socialu objavio sliku generiranu umjetnom inteligencijom, prikazujući sebe kao lik koji nalikuje Isusu Kristu, s božanskom svjetlošću koja izlazi iz njegovih ruku dok liječi bolesnog čovjeka u bolničkom krevetu. U pozadini lete demoni. Američki predsjednik je ubrzo izbrisao objavu, ali ne prije nego što se suočio s nizom komentara.

Riley Gaines, voditeljica Fox Newsa i konzervativna komentatorica, rekla je da „ne može razumjeti zašto bi ovo objavio“. 

- Traži li on odgovor? Misli li on to stvarno? U svakom slučaju, dvije stvari su istinite. 1) malo poniznosti bi mu dobro došlo 2) Bog se ne smije dati ismijavati - napisala je na X.

Megan Basham, novinarka konzervativnog Daily Wirea, nazvala je objavu „SKANDALOZNIM bogohuljenjem“.

- Ne znam je li predsjednik mislio da je smiješan ili je pod utjecajem neke supstance ili kakvo bi moguće objašnjenje mogao imati za ovo - napisala je. Zahtijevala je od Trumpa da „ovo odmah ukloni i zatraži oprost od američkog naroda, a zatim i od Boga“.

Isabel Brown, voditeljica na istoj televizijskoj mreži, rekla je da je slika „odvratna i neprihvatljiva“.

- Ništa nije važnije od Isusa - napisala je. 

- Ova objava je, iskreno, odvratna i neprihvatljiva, ali i duboko pogrešno tumačenje američkog naroda koji doživljava istinsko i prekrasno preporod vjere u Krista - dodala je.

Steve Deace, voditelj desničarske televizije BlazeTV, objavio je samo jednu riječ: „Ne.“

Slika koju je Trump podijelio generirana umjetnom inteligencijom nije bila originalna. Slika se prvi put pojavila početkom veljače, a na X ju je objavio Nick Adams, konzervativni komentator s poviješću dijeljenja sadržaja o Trumpu generiranog umjetnom inteligencijom s biblijskom tematikom. U Adamsovoj verziji, u pozadini stoji silueta američkog vojnika. U Trumpovoj verziji, taj je vojnik fotošopiran u demonsku figuru s rogovima koji se nadvijaju iza predsjednika dok izvodi svoje čudo.

No, ogorčenje nije bilo samo među poznatim medijskim osobama. Korisnici Truth Sociala, Trumpove društvene platforme na kojoj odani pristaše gotovo nikada ne izražavaju neslaganje, također su se okrenuli protiv predsjednika zbog slike.

Podsjetimo, Trump je u verbalnom ratu s papom Lavom XIV., prvim papom rođenim u SAD-u u katoličkoj povijesti, nakon što je Lav, ne imenujući predsjednika, sugerirao da "zabluda svemoći" vodi američku vanjsku politiku, posebno oko rata s Iranom.

Trump je odgovorio nazivajući papu "SLABIM po pitanju kriminala" i rekavši da "nije obožavatelj pape Lava" te sugerirajući da vođa 1,4 milijarde katolika u svijetu "ugađa radikalnoj ljevici". Lav, koji je također otvoreno govorio o pokolju i katastrofama u Gazi, rekao je novinarima na papinom letu za Alžir da se ne boji Trumpove administracije i da će nastaviti govoriti protiv rata.

Predsjednik Irana Masoud Pezeshkian pružio je na društvenoj mreži X podršku papi Lavu nakon što se lider katolika u svijetu našao pod udarom američkog predsjednika Donalda Trumpa. U objavi se Pezeshkian obratio direktno papi.

- Njegovoj svetosti papi Lavu XIV, osuđujem uvredu upućenu vašoj ekscelenciji u ime velikog naroda Irana i izjavljujem da skrnavljenje Isusa, poslanika mira i bratstva, nije prihvatljivo nijednoj slobodnoj osobi. Želim Vam slavu uz Allahovu pomoć - napisao je Pezeshkian.

