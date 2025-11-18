Obavijesti

NEZADOVOLJAN PITANJEM

Trump traži da se ABC-u oduzme dozvola nakon pitanja novinara o skandalu u vezi s Epsteinom

Piše HINA,
Trump traži da se ABC-u oduzme dozvola nakon pitanja novinara o skandalu u vezi s Epsteinom
Trump je rekao da bi se predsjednik Saveznog povjerenstva za komunikacije (FCC) Brendan Carr trebao pozabaviti tim slučajem...

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da bi trebalo oduzeti dozvole za emitiranje podružnicama ABC-a, u vlasništvu Walta Disneyja, nakon što se nije složio s pitanjem koje mu je postavio novinar te mreže.

Trump je to rekao nakon što mu je novinar ABC Newsa postavio pitanje o političkom skandalu u vezi s Jeffreyjem Epsteinom, i to tijekom događaja u Bijeloj kući sa saudijskim prijestolonasljednikom.

"Mislim da bi ABC-u trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje jer su vam vijesti toliko lažne, a to je toliko pogrešno", rekao je Trump.

Trump je rekao da bi se predsjednik Saveznog povjerenstva za komunikacije (FCC) Brendan Carr trebao pozabaviti tim slučajem.

Ovo je drugi put zadnjih mjeseci da je ABC meta Trumpovih kritika.

Trump je u rujnu pohvalio Carra nakon što je on izvršio pritisak na ABC da ukine talk show Jimmyja Kimmela, koji je komentirao ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka. Trump je i tada rekao da bi ABC-u trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje.

Trump opetovano poziva na ukidanje dozvola ABC-u i NBC-u.

FCC, neovisna savezna agencija, izdaje osmogodišnje dozvole pojedinim postajama, a ne mrežama. FCC može oduzeti dozvolu ako je to u javnom interesu, no to nije učinio više od četiri desetljeća.

Trump je ovaj mjesec zatražio od NBC-a da smijeni voditelja talk-showa Setha Meyersa.

