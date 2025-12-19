Trump u intervjuu: Ne isključujem rat s Venezuelom

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da ostavlja otvorenom mogućnost rata s Venezuelom, po intervjuu s NBC-jem objavljenim u petak.

"Ne isključujem to", rekao je za NBC News u telefonskom intervjuu.

Trump je također rekao da će biti dodatnih zapljena tankera s naftom u blizini voda Venezuele, prema objavljenom intervjuu.

U utorak je Trump naredio "blokadu" svih sankcioniranih tankera s naftom koji ulaze i izlaze iz Venezuele, u najnovijem potezu Washingtona za povećanje pritiska na vladu Nicolasa Madura, ciljajući na njezin glavni izvor prihoda.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev Reutersa za komentar.

Trump je u utorak objavio i da je režim venezuelskog predsjednika Madura proglašen stranom terorističkom organizacijom.

Nafta je glavni izvor prihoda Caracasa. Podložna embargu od 2019. godine, Venezuela prodaje svoju naftu na crnom tržištu po znatno nižim cijenama, posebno Kini.

Trump je ranije već optužio Madurov režim da koristi naftu za financiranje "narkoterorizma, trgovine ljudima, ubojstava i otmica".