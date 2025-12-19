VIDEO Amerikanci napali brod u Karibima. Rat na horizontu

Američka vojska je ponovno napala krijumčarski brod na Karibima. Američka vojska započela je s izvođenjem zračnih napada na plovila u Karipskom moru u rujnu 2025., što je administracija Donalda Trumpa predstavila kao misiju borbe protiv pomorskog krijumčarenja droge iz Latinske Amerike u SAD.

Pokretanje videa... 00:39 Napad na kartel u Karibima | Video: REUERS

U listopadu su se napadi proširili i na istočni Pacifik. Trumpova administracija tvrdila je da plovilima upravljaju skupine koje je označila kao narkoteroriste, uključujući venezuelanski kriminalni sindikat Tren de Aragua i kolumbijsku krajnje ljevičarsku gerilsku skupinu Nacionalna oslobodilačka vojska, no nije objavila nikakve dokaze koji bi potkrijepili te tvrdnje.

SAD je sredinom kolovoza započeo s raspoređivanjem ratnih brodova američke mornarice i osoblja u Karipsko more. Trump je 2. rujna objavio da je američka mornarica izvela prvi zračni napad u Karibima na brod iz Venezuele, pri čemu je poginulo svih jedanaest osoba na plovilu; objavio je i video snimku incidenta, za koji su venezuelanski izvori naveli da se dogodio 1. rujna. Sljedećeg dana Pete Hegseth, američki ministar obrane, izjavio je da će se vojne operacije protiv narkokartela u Venezueli nastaviti, a Marco Rubio, američki državni tajnik, sugerirao je da bi mogli uslijediti i slični napadi. Do kraja prosinca 2025. najmanje 104 ljudi je ubijeno u najmanje 28 napada na 29 plovila.