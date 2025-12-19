Obavijesti

News

Komentari 0
VENEZUELA

VIDEO Amerikanci napali brod u Karibima. Rat na horizontu

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Amerikanci napali brod u Karibima. Rat na horizontu
Foto: Reuters

Do kraja prosinca 2025. najmanje 104 ljudi je ubijeno u najmanje 28 napada na 29 plovila

Američka vojska je ponovno napala krijumčarski brod na Karibima. Američka vojska započela je s izvođenjem zračnih napada na plovila u Karipskom moru u rujnu 2025., što je administracija Donalda Trumpa predstavila kao misiju borbe protiv pomorskog krijumčarenja droge iz Latinske Amerike u SAD. 

Pokretanje videa...

Narkodileri 00:39
Napad na kartel u Karibima | Video: REUERS

U listopadu su se napadi proširili i na istočni Pacifik. Trumpova administracija tvrdila je da plovilima upravljaju skupine koje je označila kao narkoteroriste, uključujući venezuelanski kriminalni sindikat Tren de Aragua i kolumbijsku krajnje ljevičarsku gerilsku skupinu Nacionalna oslobodilačka vojska, no nije objavila nikakve dokaze koji bi potkrijepili te tvrdnje.

NAKON RUSIJE Kina stala uz Venezuelu nakon Trumpovih blokada: 'To je jednostrano maltretiranje!'
Kina stala uz Venezuelu nakon Trumpovih blokada: 'To je jednostrano maltretiranje!'

SAD je sredinom kolovoza započeo s raspoređivanjem ratnih brodova američke mornarice i osoblja u Karipsko more. Trump je 2. rujna objavio da je američka mornarica izvela prvi zračni napad u Karibima na brod iz Venezuele, pri čemu je poginulo svih jedanaest osoba na plovilu; objavio je i video snimku incidenta, za koji su venezuelanski izvori naveli da se dogodio 1. rujna. Sljedećeg dana Pete Hegseth, američki ministar obrane, izjavio je da će se vojne operacije protiv narkokartela u Venezueli nastaviti, a Marco Rubio, američki državni tajnik, sugerirao je da bi mogli uslijediti i slični napadi. Do kraja prosinca 2025. najmanje 104 ljudi je ubijeno u najmanje 28 napada na 29 plovila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...
DETALJI OPTUŽNICE

Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...

Optužnica otkriva koliko je znao bivši muž, ali i njegova djevojka. Tu je i povijest problematičnog ponašanja, policijskih intervencija i odnosa između ubojica i bivšeg. Čuli su se sat vremena prije i nakon ubojstva
Legionela u zagrebačkom vrtiću! Zatvorena je voda i u obližnjoj osnovnoj školi, sve testiraju
PREMJESTILI SU DJECU

Legionela u zagrebačkom vrtiću! Zatvorena je voda i u obližnjoj osnovnoj školi, sve testiraju

U obavijesti roditeljima ravnateljica također navodi kako je o nalazu odmah obavijestila nadležne stručne službe
Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'
PRIJETI KAOS NA CESTAMA

Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'

Također, preporučujemo da se građani neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene stranice HAK-a na kojoj se nalaze ažurirane informacije - piše policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025