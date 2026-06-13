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Trump: 'U napadu je ubijen šef venezuelske zatvorske bande Tren de Aragua...'

Piše HINA,
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Trump: 'U napadu je ubijen šef venezuelske zatvorske bande Tren de Aragua...'
Foto: Evan Vucci

Trump nije precizirao gdje se točno napad odvio. Venezuelsko ministarstvo informiranja nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom

Američki predsjednik Donald Trump je u petak rekao da su američke snage izvele napad u kojem je ubijen Hector Rusthenford Guerrero Flores, čelnik venezuelske zatvorske bande Tren de Aragua.

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- Prema mojim uputama, Južno zapovjedništvo Sjedinjenih Država je zadalo brz i smrtonosan udarac kako bi uspješno eliminiralo Nina Guerrera, zloglasnog vođu Tren De Arague, jedne od najkrvožednijih terorističkih organizacija na planetu - kazao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social kasno u petak.

- Akcija je blisko koordinirana s našim prijateljima u Venezueli s kojima veoma dobro surađujemo- dodao je.

Trump nije precizirao gdje se točno napad odvio. Venezuelsko ministarstvo informiranja nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentarom.

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Trumpova administracija je uvela višestruke sankcije Guerreru i drugim čelnicima organizacije Tren de Aragua zbog navodnog sudjelovanja u kriminalnim aktivnostima poput krijumčarenja droge i ljudi te pranja novca. Američki State Department je bandu označio kao inozemnu terorističku organizaciju.

Trump je tvrdio da je skupina koordinirala svoje aktivnosti u SAD-u s vladom bivšeg venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura.đ Trumpa administracija je navodnu vezu upotrijebila kao opravdanje za deportiranje nekih imigranata iz SAD-a u zatvor u Salvadoru. Bijela kuća, Pentagon i Južno zapovjedništvo nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom.

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