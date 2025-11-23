Obavijesti

News

KRITIKE PREDSJEDNIKA

Trump: 'Ukrajinsko vodstvo nije pokazalo nikakvu zahvalnost!'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
1
Foto: Annabelle Gordon

Kritizirao je ukrajinsko vodstvo zbog, kako kaže, “nulte zahvalnosti” SAD-u, a Europsku uniju zbog kupovine ruske nafte. Prozvao je i Bidena da je “Ukrajini dao sve, besplatno”

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je u nedjelju na svojoj društvenoj mreži Truth Social da vodeći ljudi Ukrajine "nisu pokazali nikakvu zahvalnost" prema Washingtonu te da Europa nastavlja kupovati naftu od Rusije.

U dugačkoj objavi optužio je američko i ukrajinsko vodstvo za eskalaciju rata u Ukrajini. Ustvrdio je da se sukob “nikada ne bi dogodio” da je on bio na vlasti te da je rat rezultat, kako kaže, lošeg vodstva Joea Bidena.

OKONČANJE INVAZIJE U Ženevi traje sastanak o mirovnom planu. Zelenski: Krvoproliće se mora zaustaviti
U Ženevi traje sastanak o mirovnom planu. Zelenski: Krvoproliće se mora zaustaviti

Trump je ponovio svoju već poznatu tvrdnju da su predsjednički izbori 2020. bili “namješteni”, navodeći da bi se, da je ostao predsjednik, rat izbjegao. “Putin nikada ne bi napao. Vidio je Sleepy Joea i rekao: ‘Sad je moja prilika’”, napisao je.

Predsjednik tvrdi da je rat naslijedio te ga naziva “katastrofom koja šteti svima, posebno milijunima ljudi koji su izgubili živote”.

'DALEKO SMO OD RJEŠENJA' Merz je skeptičan u postizanje rješenja prihvatljivog Ukrajini do Trumpova roka
Merz je skeptičan u postizanje rješenja prihvatljivog Ukrajini do Trumpova roka

Kritizirao je ukrajinsko vodstvo zbog, kako kaže, “nulte zahvalnosti” SAD-u, a Europsku uniju zbog kupovine ruske nafte. Prozvao je i Bidena da je “Ukrajini dao sve, besplatno”. Zaključio je poruku riječima: “Bog blagoslovio sve živote izgubljene u ovoj ljudskoj katastrofi.”

Foto: Truth Social

