PREDSJEDNIKOVI HVALOSPJEVI

Trump: 'Uništili smo 42 iranska broda, nemaju više mornaricu!'

Osim pomorskih snaga, američki predsjednik tvrdi da je uništeno i iransko ratno zrakoplovstvo te da su potpuno onesposobljeni njihovi komunikacijski sustavi

Admiral

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su američke snage u posljednja tri dana nanijele razorne udarce iranskoj vojsci, tvrdeći da je uništeno 42 ratna broda te da je iranska mornarica praktički prestala postojati. Govoreći na summitu u svojem odmaralištu u Miamiju osmog dana sukoba, Trump je operaciju ocijenio golemim uspjehom i "uslugom cijelome svijetu".

Obraćajući se čelnicima dvanaest latinoameričkih zemalja, Trump je iznio niz smjelih tvrdnji o razmjerima američke vojne nadmoći u operaciji kodnog imena "Epski bijes". Prema njegovim riječima, SAD je u kratkom roku neutralizirao ključne segmente iranskih oružanih snaga.

​- Potopili smo 42 ratna broda u tri dana, a neki od njih bili su vrlo veliki. To je bio kraj njihove mornarice - izjavio je Trump.

Osim pomorskih snaga, američki predsjednik tvrdi da je uništeno i iransko ratno zrakoplovstvo te da su potpuno onesposobljeni njihovi komunikacijski sustavi. Napredak kampanje ocijenio je s "15 na ljestvici od nula do deset" te ponovio ranije tvrdnje da su preventivni udari prošle godine spriječili Teheran da razvije nuklearno oružje.

Operacija ulazi u novu fazu

Dužnosnici Pentagona potvrdili su da je operacija nanijela značajnu štetu Iranu. Ministar rata Pete Hegseth izjavio je da su američke snage izvele "razorne i precizne udare" te uspostavile "potpunu dominaciju na nebu". Zapovjednik Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), admiral Brad Cooper, dodao je da su napadi iranskim balističkim projektilima smanjeni za 90 posto, a napadi bespilotnim letjelicama za 83 posto od početka sukoba. Cooper je najavio i novu fazu operacije koja će se usredotočiti na "sustavno uništavanje iranske sposobnosti za proizvodnju projektila". Neposredno nakon govora, Trump se uputio u zračnu bazu Dover kako bi dočekao tijela šestero američkih vojnika poginulih u sukobu.

Iran odbija predaju, civili u strahu

Dok Washington slavi vojne uspjehe, Teheran odbacuje mogućnost kapitulacije. Iranski predsjednik Masud Pezeškian odbio je Trumpove pozive na bezuvjetnu predaju, nazvavši ih "snovima koje će neprijatelji odnijeti u grob". Istovremeno, život u Iranu pretvorio se u borbu za preživljavanje. Kako javlja BBC, stanovnici Teherana opisuju kako su političke rasprave zamijenjene brigom za sigurnost, hranu i obitelj. Jedan je stanovnik u poruci opisao osjećaj nemoći dok gleda "grad koji voli pod vatrom i dimom koji se diže s različitih strana".
 

