BORAVAK I SAD U SAD-U

Sud odbio Trumpovu odluku: I dalje mora štititi Haićane

Prizivni sud odbio zahtjev za ukidanje Privremenog zaštićenog statusa (TPS) koji Haićanima omogućuje boravak i rad u SAD-u. Sud ističe opasnost od nasilja i nedostatka medicinske skrbi u domovini.

Admiral

Podijeljeni američki prizivni sud odbio je dopustiti Trumpovoj administraciji ukidanje pravne zaštite za više od 350.000 Haićana koja im omogućuje da žive i rade u SAD-u te izbjegnu povratak u svoju domovinu pogođenu nasiljem bandi. Vijeće od tri suca Saveznog prizivnog suda za okrug Columbia odbilo je u petak kasno navečer s dva glasa prema jedan zahtjev administracije za odgodu izvršenja presude od 2. veljače kojom je blokiran pokušaj američkog Ministarstva domovinske sigurnosti da ukine Privremeni zaštićeni status (TPS) za Haiti. TPS je humanitarni program koji kvalificirane migrante štiti od deportacije i omogućuje im rad.

Pod vodstvom ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem u odlasku, ministarstvo je pokrenulo postupak ukidanja TPS-a za desetak zemalja u sklopu strožih imigracijskih mjera predsjednika Donalda Trumpa, uz argument da program nikada nije bio zamišljen kao "de facto amnestija".

Administracija je od prizivnog suda tražila odgodu izvršenja odluke savezne sutkinje Ane Reyes iz veljače dok traje postupak žalbe. Njezina je odluka donesena u sklopu kolektivne tužbe koju su podnijeli Haićani kako bi spriječili ministarstvo da ih izloži deportaciji.

Sutkinja Reyes utvrdila je da je odluka Kristi Noem iz studenoga o ukidanju pravne zaštite za Haićane vjerojatno prekršila procedure za raskid TPS-a, kao i jamstvo jednake pravne zaštite iz Petog amandmana američkog Ustava.

Administracija je u žalbi istaknula da joj je Vrhovni sud SAD-a već dva puta dopustio ukidanje TPS-a za Venezuelance. Međutim, prizivni suci Florence Pan i Brad Garcia, koje je imenovao demokratski predsjednik Joe Biden, uočili su razliku između tih slučajeva te su zaključili da bi Haićani poslani kući bili "izloženi nasilju usred 'urušavanja vladavine prava' te bi ostali bez pristupa nužnoj medicinskoj skrbi".

Prizivni sudac Justin Walker, kojeg je imenovao Trump, izdvojio je svoje mišljenje, navodeći da su ovaj slučaj i raniji sporovi pred Vrhovnim sudom koji uključuju Venezuelance "pravni ekvivalent bratskih, ako ne i identičnih blizanaca".

Ministarstvo domovinske sigurnosti nije odgovorilo na upit za komentar.

Haićanima je TPS prvi put dodijeljen 2010. godine nakon razornog potresa. SAD je višekratno obnavljao taj status, a posljednji put je to učinila Bidenova administracija u srpnju 2024. godine. Tada je ministarstvo kao razloge navelo "istodobnu ekonomsku, sigurnosnu, političku i zdravstvenu krizu" na Haitiju, uzrokovanu djelovanjem bandi i nepostojanjem funkcionalne vlade.

