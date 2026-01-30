Obavijesti

STARMER SE BRANI

Trump upozorio Britance: 'S Kinom nemojte poslovati'

Britanski premijer je branio svoj posjet Kini kao način obnove međusobnog povjerenja i jačanja trgovinskih odnosa s Pekingom

Američki predsjednik Donald Trump poručio je kako je "vrlo opasno" za Ujedinjeno Kraljevstvo poslovati s Kinom, dok je britanski premijer Keir Starmer branio "zbližavanje" s Pekingom.

Govoreći kineskoj i britanskoj poslovnoj zajednici u Bank of China, Starmer je ponovno pohvalio svoje "vrlo tople i vrlo dobre" razgovore s predsjednikom Xi Jinpingom prethodnog dana.

Britanski premijer je branio svoj posjet Kini kao način obnove međusobnog povjerenja i jačanja trgovinskih odnosa s Pekingom.

Ponovio je da su im ovi razgovori omogućili da "postignu pravi napredak" i da "tako gradimo međusobno povjerenje i poštovanje koje je toliko važno".

Poput nedavnog posjeta kanadskog premijera Marka Carneyja, ovo zbližavanje između Londona i Pekinga izvor je iritacije za Donalda Trumpa, usred rastućeg rivalstva između dva najveća svjetska gospodarstva.

"Vrlo je opasno da to rade," upozorio je američki predsjednik tijekom brifinga za novinare po dolasku u Washington na premijeru dokumentarca o svojoj supruzi Melaniji Trump.

Starmer je novinarima u avionu na putu za Kinu rekao da Britanija može nastaviti jačati ekonomske veze s Kinom, bez da razljuti Trumpa, zbog duge povijesti bliske suradnje svoje zemlje sa Sjedinjenim Državama.

"Odnos koji imamo sa SAD-om jedan je od najbližih odnosa koje imamo, u obrani, sigurnosti, obavještajnim službama, a također i u trgovini i mnogim drugim područjima", rekao je.

Ukupno je potpisano oko deset sporazuma o suradnji, čiji detalji još uvijek nisu jasni, a dvije su vlade dogovorile i provođenje "studije izvedivosti kako bi istražile mogućnost otvaranja pregovora o bilateralnom sporazumu o uslugama“.

Peking je također, odobrio Ujedinjenom Kraljevstvu ukidanje viza za Britance koji borave u Kini kraće od 30 dana, što London hvali kao način olakšavanja pristupa ekonomskim prilikama kineskog tržišta za britanske poduzetnike.

Nakon godina zategnutih odnosa pod njegovim konzervativnim prethodnicima, u kontekstu pooštravanja kineske politike u Hong Kongu i međusobnih optužbi za špijunažu, Starmer od preuzimanja dužnosti 2024. godine nastoji oživjeti odnose s Pekingom, trećim najvećim trgovinskim partnerom Londona.

Takva perspektiva razbješnjuje konzervativnu oporbu u Velikoj Britaniji, koja smatra da je laburistički čelnik previše pomirljiv prema Pekingu.

"Ne bismo trebali prostirati crveni tepih za državu koja provodi svakodnevne špijunske operacije u našoj zemlji, krši pravila međunarodne trgovine i podržava (ruskog predsjednika Vladimira) Putina u njegovom neopravdanom ratu u Ukrajini," rekao je čelnik Konzervativne stranke Kemi Badenoch u izjavi za novinare.

