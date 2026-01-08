Trump: Venezuela će prihodom od prodaje nafte kupovati samo američke proizvode

"Upravo sam obaviješten da će Venezuela kupovati SAMO robu proizvedenu u Americi, novcem koji dobiju od našeg novog naftnog sporazuma", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Rekao je da će kupnja uključivati ​​američke poljoprivredne proizvode, lijekove, medicinske uređaje i opremu za nadogradnju venezuelske električne mreže i energetskih postrojenja.

"Venezuela se obvezuje poslovati sa Sjedinjenim Američkim Državama kao svojim glavnim partnerom", napisao je Trump. "Mudar izbor i vrlo dobra stvar za narod Venezuele, kao i za Sjedinjene Države", dodao je.

Komentirao je to nakon odluke SAD-a da ublaži neke sankcije Venezueli kako bi se omogućio transport i prodaja venezuelske nafte na globalnom tržištu.

Nacionalna naftna tvrtka te južnoameričke zemlje PDVSA izjavila je nakon objave da je u pregovorima s SAD-om o prodaji sirove venezuelske nafte.

Potez je objavljen nakon što je Washington izjavio da planira preuzeti kontrolu nad budućom prodajom nafte iz Venezuele, nakon američke vojne operacije prošlog vikenda u kojoj je autoritarni vođa zemlje Nicolás Maduro zarobljen i odveden u Sjedinjene Države na suđenje.

Američki ministar energetike Chris Wright rekao je da će Sjedinjene Države prodavati venezuelsku naftu "do daljnjega". Počet će se od sirove nafte koja je uskladištena u zemlji, a s proizvodnjom će se nastaviti.

Venezuela ima neke od najvećih dokazanih rezervi nafte na svijetu, dok čini samo mali postotak ukupne globalne proizvodnje nafte.

Infrastruktura za proizvodnju nafte u zemlji je u lošem stanju nakon desetljeća lošeg državnog upravljanja, kažu tržišni analitičari.

Trump je u intervjuu koji je New York Times objavio rano u četvrtak rekao da će "samo vrijeme pokazati" koliko će dugo Sjedinjene Države zadržati nadzor nad Venezuelom.

Na pitanje Timesa hoće li to biti tri mjeseca, šest mjeseci, godinu dana ili dulje, Trump je rekao: „Rekao bih puno dulje.“

"Obnovit ćemo je na vrlo profitabilan način", rekao je Trump o Venezueli, dodajući: "Koristit ćemo naftu i uzimat ćemo naftu. Snižavamo cijene nafte i davat ćemo novac Venezueli, koji im je očajnički potreban."

Trump je dodao da se SAD trenutno "vrlo dobro slaže" s vladom privremene venezuelske predsjednice Delcy Rodriguez.

Trump je u utorak predstavio plan za rafiniranje i prodaju do 50 milijuna barela venezuelske nafte koja je blokirana u Venezueli, što je dodatni znak da Washington koordinira s venezuelskom vladom od uhićenja predsjednika Nicolasa Madura prošlog vikenda.

„Daju nam sve što smatramo potrebnim“, rekao je Trump, misleći na venezuelsku vlast.