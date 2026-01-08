Obavijesti

News

Komentari 1
glavni partner

Trump: Venezuela će prihodom od prodaje nafte kupovati samo američke proizvode

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump: Venezuela će prihodom od prodaje nafte kupovati samo američke proizvode
Foto: Dan Mullan/REUTERS

Venezuela će prihode od poslovanja naftom sa Sjedinjenim Državama trošiti isključivo na u robu proizvedenu u SAD-u, rekao je u srijedu američki predsjednik Donald Trump

Admiral

"Upravo sam obaviješten da će Venezuela kupovati SAMO robu proizvedenu u Americi, novcem koji dobiju od našeg novog naftnog sporazuma", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Rekao je da će kupnja uključivati ​​američke poljoprivredne proizvode, lijekove, medicinske uređaje i opremu za nadogradnju venezuelske električne mreže i energetskih postrojenja.

"Venezuela se obvezuje poslovati sa Sjedinjenim Američkim Državama kao svojim glavnim partnerom", napisao je Trump. "Mudar izbor i vrlo dobra stvar za narod Venezuele, kao i za Sjedinjene Države", dodao je.

Komentirao je to nakon odluke SAD-a da ublaži neke sankcije Venezueli kako bi se omogućio transport i prodaja venezuelske nafte na globalnom tržištu.

Raskid sa svijetom Trump povlači SAD iz 66 međunarodnih organizacija
Trump povlači SAD iz 66 međunarodnih organizacija

Nacionalna naftna tvrtka te južnoameričke zemlje PDVSA izjavila je nakon objave da je u pregovorima s SAD-om o prodaji sirove venezuelske nafte.

Potez je objavljen nakon što je Washington izjavio da planira preuzeti kontrolu nad budućom prodajom nafte iz Venezuele, nakon američke vojne operacije prošlog vikenda u kojoj je autoritarni vođa zemlje Nicolás Maduro zarobljen i odveden u Sjedinjene Države na suđenje.

Američki ministar energetike Chris Wright rekao je da će Sjedinjene Države prodavati venezuelsku naftu "do daljnjega". Počet će se od sirove nafte koja je uskladištena u zemlji, a s proizvodnjom će se nastaviti.

Venezuela ima neke od najvećih dokazanih rezervi nafte na svijetu, dok čini samo mali postotak ukupne globalne proizvodnje nafte.

Infrastruktura za proizvodnju nafte u zemlji je u lošem stanju nakon desetljeća lošeg državnog upravljanja, kažu tržišni analitičari.

'ZA DOBROBIT ZEMLJE' Donald Trump želi povećati za 50 posto proračun za obranu
Donald Trump želi povećati za 50 posto proračun za obranu

Trump je u intervjuu koji je New York Times objavio rano u četvrtak rekao da će "samo vrijeme pokazati" koliko će dugo Sjedinjene Države zadržati nadzor nad Venezuelom.

Na pitanje Timesa hoće li to biti tri mjeseca, šest mjeseci, godinu dana ili dulje, Trump je rekao: „Rekao bih puno dulje.“

"Obnovit ćemo je na vrlo profitabilan način", rekao je Trump o Venezueli, dodajući: "Koristit ćemo naftu i uzimat ćemo naftu. Snižavamo cijene nafte i davat ćemo novac Venezueli, koji im je očajnički potreban."

Trump je dodao da se SAD trenutno "vrlo dobro slaže" s vladom privremene venezuelske predsjednice Delcy Rodriguez.

Trump je u utorak predstavio plan za rafiniranje i prodaju do 50 milijuna barela venezuelske nafte koja je blokirana u Venezueli, što je dodatni znak da Washington koordinira s venezuelskom vladom od uhićenja predsjednika Nicolasa Madura prošlog vikenda.

„Daju nam sve što smatramo potrebnim“, rekao je Trump, misleći na venezuelsku vlast.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'
SPAŠAVALI IH

VIDEO Čak 30 studenata zapelo u mećavi kod Macole: 'Dali su nam da spavamo u restoranu'

Grupa od 30 studenata zapela je u snježnoj mećavi. Ugostitelji su im dopustili da spavaju u restoranu
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A

HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026