Trump zaboravio da Aljaska već stoljeće i pol nije ruska?! 'Idem u Rusiju sastati se s Putinom...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Rusija ima vrlo vrijedan komad zemlje. Da bar Putin ide prema biznisu, a ne prema ratu, kazao je Trump...

Američki predsjednik Donald Trump trebao bi se ovog petka, ako ne dođe do naglih promjena, sastati s ruskim vođom Vladimirom Putinom. Sastanak bi trebao bi biti na Aljasci, a danas je američki predsjednik potvrdio kako ukrajinski vođa Volodimir Zelenski neće biti dio tog summita...

- Vidjet ćemo što Putin misli. A onda će ići poziv Zelenskom iz poštovanja ako bude fair dogovor . kazao je Trump.

OKONČANJE RATA? Velika diplomatska ofenziva: EU i NATO prije Trumpa traže zajednički stav o Ukrajini
Velika diplomatska ofenziva: EU i NATO prije Trumpa traže zajednički stav o Ukrajini

Dodao je kako će kasnije o svemu obavijestiti čelnike NATO-a i EU-a...

- Rusija ima vrlo vrijedan komad zemlje. Da bar Putin ide prema biznisu, a ne prema ratu - dodao je Trump, koji je imao i nezgodan lapsus, piše Guardian.

Naime, novinarima je kazao da se ide sastati s Putinom u Rusiju...

U IŠČEKIVANJU ALJASKE Zelenski: Ustupci neće natjerati Rusiju da zaustavi borbe
Zelenski: Ustupci neće natjerati Rusiju da zaustavi borbe

Zaboravio je da Aljaska nije ruska još od 1867. godine... Ili je naglo došlo do promjene lokacije sastanka.

Prije da je ovo prvo točno...

