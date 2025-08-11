Trump zaboravio da Aljaska već stoljeće i pol nije ruska?! 'Idem u Rusiju sastati se s Putinom...'

Američki predsjednik Donald Trump trebao bi se ovog petka, ako ne dođe do naglih promjena, sastati s ruskim vođom Vladimirom Putinom. Sastanak bi trebao bi biti na Aljasci, a danas je američki predsjednik potvrdio kako ukrajinski vođa Volodimir Zelenski neće biti dio tog summita...

- Vidjet ćemo što Putin misli. A onda će ići poziv Zelenskom iz poštovanja ako bude fair dogovor . kazao je Trump.

Dodao je kako će kasnije o svemu obavijestiti čelnike NATO-a i EU-a...

- Rusija ima vrlo vrijedan komad zemlje. Da bar Putin ide prema biznisu, a ne prema ratu - dodao je Trump, koji je imao i nezgodan lapsus, piše Guardian.

Naime, novinarima je kazao da se ide sastati s Putinom u Rusiju...

Zaboravio je da Aljaska nije ruska još od 1867. godine... Ili je naglo došlo do promjene lokacije sastanka.

Prije da je ovo prvo točno...