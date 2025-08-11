Velika diplomatska ofenziva: EU i NATO prije Trumpa traže zajednički stav o Ukrajini

Europski čelnici održat će u srijedu videokonferenciju prije one s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kako bi koordinirali pregovore o okončanju rata u Ukrajini s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, rekao je u ponedjeljak glasnogovornik njemačke vlade.

Konferencijski pozivi održavaju se prije planiranog sastanka Trumpa i Putina na Aljasci u petak. Trump je rekao da su zaraćene strane blizu dogovora koji bi mogao riješiti sukob star 3 i pol godine.

Trump je rekao da bi dogovor uključivao "određenu razmjenu teritorija na dobrobit obje strane", sugerirajući da bi od Ukrajine zahtijevao predaju značajnih dijelova njezina teritorija, ishod za koji ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij i njegovi europski saveznici kažu da bi samo potaknuo rusku agresiju.

Glasnogovornik njemačke vlade rekao je da će se Zelenskij i dužnosnici EU i NATO-a pridružiti virtualnom sastanku koji će Berlin organizirati u srijedu u 14 sati po srednjoeuropskom vremenu s čelnicima Njemačke, Finske, Francuske, Velike Britanije, Italije i Poljske, rekao je glasnogovornik.

Razgovarat će o mogućnostima povećanja pritiska na Rusiju, slijedu koraka u mogućem mirovnom procesu i budućnosti teritorija koje je okupirala Rusija, kao i sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu, rekao je glasnogovornik.Očekuje se da će se pozivu pridružiti i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

Europski čelnici će zatim u 15 sati po srednjoeuropskom vremenu održati videokonferenciju s Trumpom i američkim potpredsjednikom J. D. Vanceom. Na kraju, takozvana "koalicija voljnih" - skupina zemalja koje rade na planovima podrške Ukrajini u slučaju primirja - sastat će se u 16. 30 sati , a sastanak će organizirati Njemačka, Francuska i Velika Britanija, rekao je glasnogovornik.