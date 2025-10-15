Obavijesti

TRAŽI DA POLOŽE ORUŽJE

Trump zaprijetio Hamasu: 'Ili ćete se razoružati sami, ili ćemo mi to učiniti - brzo i nasilno'

Piše HINA,
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Hamas je u ponedjeljak pustio na slobodu posljednje žive izraelske taoce koje je držao u Pojasu Gaze, a Izrael je vratio kući pune autobuse palestinskih zatočenika

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u utorak da je poručio Hamasu da se mora razoružati ili će na to biti prisiljen.

Hamas je u ponedjeljak pustio na slobodu posljednje žive izraelske taoce koje je držao u Pojasu Gaze, a Izrael je vratio kući pune autobuse palestinskih zatočenika, po sporazumu o prekidu vatre sklopljenom uz Trumpovo posredovanje.

No, Hamas se nije javno obvezao da će položiti oružje. 

- Ako se ne razoružaju, mi ćemo ih razoružati. I to će se dogoditi brzo i možda nasilno - rekao je Trump tijekom sastanka u Bijeloj kući s argentinskim predsjednikom Javierom Mileiom.

Dodao je da je to prenio Hamasu i da su oni pristali razoružati se, kako je predviđeno njegovim mirovnim planom od 20 točaka. 

- Razgovarao sam s Hamasom i rekao: 'Razoružat ćete se, zar ne? Da, gospodine, razoružat ćemo se. To su mi rekli' - rekao je Trump. Poslije je pojasnio da je tu poruku prenio putem posrednika. 

Mirovni plan za Gazu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa predviđa razoružanje Hamasa u srednjoročnom razdoblju, a skupina bi se, po planu, također trebala odreći svake vrste vlasti u toj palestinskoj enklavi.

No kratkoročno se pak SAD očito oslanja na islamiste kako bi održali red. Trump je ranije rekao da je SAD dopusto Hamasu privremenu upotrebu oružja protiv suparičkih skupina.

Izraelska vojska je u utorak objavila da će smanjiti dopremu humanitarne pomoći sa 600 na 300 kamiona dnevno jer je "Hamas prekršio sporazum o oslobađanju tijela talaca".

Hamas je u ponedjeljak Izraelu predao tijela četvero od ukupno 28 mrtvih talaca preko Međunarodni odbor Crvenog križa (ICRC). Gnjev i frustracija u Izraelu rastu zbog predaje samo nekoliko tijela, za koje je vojska u utorak rekla da su identificirana.

Dužnosnik uključen u operaciju rekao je Reutersu da je Hamas obavijestio posrednike da će u utorak u 22 sata po lokalnom vremenu početi s predajom Izraelu posmrtne ostatke još četvero talaca.

(ICRC) je ranije u utorak procijenio da bi predaja tijela mogla potrajati danima ili tjednima.

