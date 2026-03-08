Obavijesti

BLOKIRA ZAKONE

Trump zaprijetio Kongresu: 'Usvojite SAVE America Act'

Trump zaprijetio Kongresu: 'Usvojite SAVE America Act'
Foto: Nathan Howard

Američki predsjednik poručio da će blokirati sve druge prijedloge dok se ne donese zakon o biračima, koji prema kritikama demokrata može ograničiti pravo glasa.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u nedjelju da neće potpisati nijedan drugi zakonski prijedlog dok Kongres ne odobri zakon o biračima za koji demokrati vjeruju da bi određenim biračima uskratio pravo glasa. U objavi na svojoj platformi Truth Social, Trump je postavio čvrst uvjet za zakon "SAVE America Act", koji je u veljači prošao u Zastupničkom domu pod vodstvom republikanaca, ali se suočava s teškom bitkom u Senatu, koji je također pod kontrolom republikanaca.

"Ja, kao predsjednik, neću potpisivati druge zakone dok ovo ne bude usvojeno", poručio je Trump, koji vikend provodi u svom golf klubu Doral na Floridi.

ODBACIO MOGUĆNOST VIDEO Trump jasno: Ne želim da se Kurdi uključe u rat u Iranu...
VIDEO Trump jasno: Ne želim da se Kurdi uključe u rat u Iranu...

Ako zakonodavci usvoje neki zakonski prijedlog, a on ne poduzme ništa deset dana dok Kongres zasjeda, mjera postaje zakon i bez njegova potpisa.

Zakon "SAVE America" zahtijevao bi dokaz o državljanstvu pri registraciji za glasanje na kongresnim izborima u studenom te bi nametnuo kaznene mjere izbornim dužnosnicima koji registriraju bilo koga bez potrebne dokumentacije.

'ŠTIT AMERIKA' Trump najavio vojnu akciju protiv kartela: Okupio čelnike
Trump najavio vojnu akciju protiv kartela: Okupio čelnike

Čelnici Demokratske stranke kažu da taj zakon pokušava suzbiti glasovanje i potkopati njihove izborne šanse u trenutku kada im neovisni analitičari daju prednost za preuzimanje kontrole nad Zastupničkim domom.

Republikance je uzdrmao niz pobjeda demokrata na izvanrednim izborima, a Trumpove posljednje dvije godine mandata mogle bi postati komplicirane ako demokrati ostvare većinu u Zastupničkom domu.

