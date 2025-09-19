Trump zaprijetio televizijskim kućama: 'Ostat ćete bez licenci!

Američki predsjednik Donald Trump nakon povratka iz Velike Britanije obrušio se na televizijske mreže i vjeruje bi pojedini kanali mogli ostati bez licenci jer, kako tvrdi, “97 posto vijesti o njemu je negativno”, prenosi BBC.

Povod svemu je suspenzija popularnog voditelja Jimmyja Kimmela, kojeg je ABC sklonio s programa nakon što je u monologu povezao ubojicu konzervativnog influencera Charlieja Kirka s Trumpovim pristašama.

Trumpov saveznik, šef američkog regulatora FCC-a Brendan Carr, otvoreno je zaprijetio mreži, nazvavši Kimmelove riječi “najbolesnijim ponašanjem” i poručivši da bi televizije mogle izgubiti licence ako se ne “prilagode javnom interesu”. To je izazvalo val kritika da administracija guši slobodu govora.

Kimmel, koji je nakon ubojstva 31-godišnjeg Kirka poslao “ljubav” njegovoj obitelji, u emisiji je ismijao Trumpovu reakciju usporedivši je s “time kako četverogodišnjak oplakuje zlatnu ribicu”. No njegove šale nisu naišle na dobar prijem – Nexstar, jedan od najvećih vlasnika TV postaja, odbio je emitirati show, a Sinclair je umjesto toga najavio specijal posvećen Kirkovu životu.

Reakcije su podijeljene. Bivši predsjednik Barack Obama upozorio je da je riječ o “novoj i opasnoj razini cancel culturea” u kojoj vlast koristi regulatorne prijetnje da ušutka kritičare. Komičari poput Jona Stewarta i Stephena Colberta otvoreno su stali na Kimmelovu stranu, a glumci Ben Stiller i Jean Smart nazvali su ga žrtvom cenzure. Čak je i dobitnica Nobelove nagrade Maria Ressa upozorila da situacija u SAD-u podsjeća na autoritarne pritiske u njezinoj rodnoj Filipini.

Morgan: 'Razumljiv je bijes Amerikanaca'

No nisu svi protiv suspenzije. Dave Portnoy iz Barstool Sportsa smatra da se ne radi o cenzuri nego o “posljedicama za vlastite riječi”, dok Piers Morgan tvrdi da je Kimmel sam izazvao “razumljiv bijes diljem Amerike”.

Pravni stručnjaci naglašavaju da bi Prvi amandman trebao spriječiti oduzimanje licenci zbog političkih razloga, ali među Kimmelovim scenaristima, kažu, vlada strah i neizvjesnost. Jedno je jasno – sukob Trumpa i američkih televizija tek se zahuktava, a cijela drama sve više nalikuje na bitku za samu slobodu govora u zemlji.