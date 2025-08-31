Obavijesti

News

Komentari 4
POKRENULI PROCES

Trump želi da se ministarstvo obrane zove ministarstvo rata

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trump želi da se ministarstvo obrane zove ministarstvo rata
Foto: Jonathan Ernst

Vraćanje imena Ministarstvo rata za najveći vladino ministarstvo vjerojatno bi trebalo proći Kongres, ali Bijela kuća istražuje alternativne metode za provedbu promjene, navodi se u izvješću.

Trumpova administracija nastavlja raditi na preimenovanju Ministarstva obrane u Ministarstvo rata, izvijestio je u subotu Wall Street Journal, pozivajući se na dužnosnika Bijele kuće, nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump u ponedjeljak spomenuo tu mogućnost.

Vraćanje imena Ministarstvo rata za najveći vladino ministarstvo vjerojatno bi trebalo proći Kongres, ali Bijela kuća istražuje alternativne metode za provedbu promjene, navodi se u izvješću.

Republikanski zastupnik Greg Steube iz Floride podnio je amandman na godišnji zakon o obrambenoj politici kojim bi se promijenio naziv ministarstva, što ukazuje na određenu republikansku podršku u Kongresu za promjenu.

OČEKUJE SE ŽALBA Žalbeni sud odlučio da je većina Trumpovih carina nezakonita, a on uzvraća: 'Ostaju na snazi'
Žalbeni sud odlučio da je većina Trumpovih carina nezakonita, a on uzvraća: 'Ostaju na snazi'

Bijela kuća nije iznijela pojedinosti, no podsjetila je na Trumpove komentare ovog tjedna u kojima je istaknuo ofenzivne sposobnosti američke vojske.

„Kao što je predsjednik Trump rekao, naša vojska trebala bi biti usmjerena na napad, ne samo na obranu, zbog čega je u Pentagonu dao prioritet borcima umjesto DEI (politikama) i 'woke' ideologiji“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly, koristeći akronim DEI za programe usmjerene na povećanje raznolikosti, jednakosti i uključivosti.

Trump je u ponedjeljak, razgovarajući s novinarima u Ovalnom uredu, iznio ideju o preimenovanju ministarstva obrane u "ministarstvo rata", rekavši da mi to "jednostavno zvuči bolje".

NOVA ODLUKA Trump ukinuo zaštitu Kamali
Trump ukinuo zaštitu Kamali

"Prije se zvalo ministarstvo rata i zvučalo je jače", rekao je Trump. "Želimo obranu, ali želimo i napad... Kao ministarstvo rata osvojili smo sve, osvojili smo sve i mislim da ćemo se morati vratiti na to."

Ministarstvo rata postalo je ministarstvo obrane postupnim procesom, počevši od Zakona o nacionalnoj sigurnosti iz 1947., kojim su vojska, mornarica i zrakoplovstvo ujedinjeni pod jednom organizacijom.

Amandman na zakon donesen 1949. službeno je uveo naziv "Ministarstvo obrane", uspostavljajući strukturu koja je danas na snazi.

Trump i njegov ministar obrane Pete Hegseth rade na promicanju agresivnije slike vojske, a istovremeno uvode niz drugih promjena, uključujući uklanjanje visokih vojnih čelnika čiji su stavovi smatrani suprotnima Trumpovim.

Trumpova administracija također je nastojala zabraniti transrodnim osobama pridruživanje američkoj vojsci i ukloniti sve takve osobe koje su trenutno u vojsci.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...
FOTO Pljusak stvarao kaos u Zagrebu, auti 'plovili'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...
OBILNA KIŠA I POPLAVE

FOTO Pljusak stvarao kaos u Zagrebu, auti 'plovili'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...

Veliki pljusak koji se poslije podne spustio na Zagreb izazvao je ogromne probleme na zapadu grada. Podvožnjak između Gajnica i Podsuseda naglo se ispunio vodom i jedan je automobil ostao zarobljen...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025