Trumpa bojkotiraju najveće televizije. On udario kontru. Bijela kuća pokreće Trump TV

Bijela kuća je u ponedjeljak pokrenula vlastiti kanal za internetski prijenos pod nazivom Trump TV, u trenutku kada se zaoštrio sukob s velikim američkim medijima nakon što je predsjednik Donald Trump novinarima triju medijskih kuća zabranio pristup Bijeloj kući.

Kanal je s emitiranjem počeo u ponedjeljak navečer, a u početku je prikazivao Trumpove govore te snimke vojnih vježbi SAD-a uz komentare u kojima se hvale sposobnosti oružanih snaga.

U objavi na platformi X, Bijela kuća je navela da će se prijenos odvijati neprekidno, 24 sata dnevno, te da će na jednom mjestu nuditi "trenutke iz prošlosti, najave, kao i najnovije i najbolje sadržaje administracije".

U početku nije bilo izvornih produkcija ni novinarskog programa. Bijela kuća već neko vrijeme osigurava prijenos uživo Trumpovih nastupa.

Pokretanje kanala Trump TV uslijedilo je nakon što je Trump u petak najavio ukidanje pristupa Bijeloj kući novinarima CNN-a, MSNOW-a i Politica, čime je dodatno eskalirao dugotrajni sukob s medijima.

Trump je optužio te medijske kuće za širenje lažnih vijesti. Kritičari taj potez vide kao pokušaj zastrašivanja i napad na slobodu medija.

U ponedjeljak su te tri medijske kuće podnijele tužbu protiv administracije, navodeći da njezini postupci ugrožavaju "slobodu medija i pravo javnosti na neovisno novinarstvo bez upletanja vlasti".

Ostale velike američke medijske kuće reagirale su smanjenjem opsega izvješćivanja o predsjedniku. Listovi The New York Times i The Washington Post također su u ponedjeljak, u znak prosvjeda, smanjili broj Trumpovih fotografija koje objavljuju.

Promjene su odmah dale rezultata. Na konferenciji za novinare održanoj u ponedjeljak, Trump je govorio nekoliko minuta, no njegov se glas nije čuo u prijenosu uživo Bijele kuće. Novinari velikih medijskih kuća nisu bili prisutni sa svojim kamerama i mikrofonima, kao što je to uobičajena praksa.

Velike američke televizijske kuće naizmjence prate predsjedničke događaje u sklopu 'poola', pri čemu dijele snimke s drugim medijima.

Trump je nedavno optužio vodeće američke medije ne samo za namjerno širenje lažnih izvještaja, već i za to da ne posvećuju dovoljno pažnje njegovim postignućima. Iz Bijele kuće su poručili da će Trump TV to promijeniti: "Nisu svi važni trenuci dospjeli na na vaše televizijske ekrane, a sada mogu".