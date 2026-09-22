Trumpa očekuje niz intenzivnih sastanaka u UN-u. Bojkotiraju ga najveće američke televizije

Donalda Trumpa u utorak na Općoj skupštini UN-a očekuje iznimno gust raspored sastanaka s čelnicima s četiri kontinenta, i to u ozračju nestabilnosti na Bliskom istoku te rata u Ukrajini koji traje već četiri i pol godine i ne pokazuje znakove jenjavanja, unatoč opetovanim pokušajima američkog predsjednika da posreduje u sukobu.

Očekuje se da će Trump početi dan govorom pred okupljenim izaslanicima, nakon čega slijede sastanci s najmanje 11 svjetskih čelnika, bilateralno ili u skupinama. Sadržaj njegova ovogodišnjeg govora nije poznat, ali Trump je prošle godine izazvao burne reakcije svojim borbenim govorom u kojem je ustvrdio da njihove zemlje "odlaze kvragu" zbog, među ostalim, klimatske politike i masovnih migracija.

Kasnije tijekom dana Trump će se sastati s britanskim premijerom Andyjem Burnhamom, ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, privremenom čelnicom Venezuele Delcy Rodriguez, danskom premijerkom Mette Frederiksen, premijerom Grenlanda Jens-Frederikom Nielsenom te predstavnicima zaljevskih država - Ujedinjenih Arapskih Emirata, Saudijske Arabije, Omana, Bahreina, Kuvajta i Katara.

U večernjim satima mogao bi se, makar nakratko, sastati s još desecima čelnika tijekom prijema za državne čelnike. Trump se u ponedjeljak sastao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Moguće su i naknadne izmjene njegova rasporeda za utorak, piše Reuters.

Dugačak popis sastanaka sa stranim čelnicima odražava usmjerenost američkog predsjednika na vanjsku politiku tijekom njegova drugog mandata, u kojem je pokrenuo više ratova, doveo u pitanje dugogodišnja savezništva, prijetio saveznicima invazijom i pokušao posredovati u rješavanju više od desetak sukoba, uz promjenjiv uspjeh.

Rat SAD-a i Izraela protiv Irana imao je osobito snažne posljedice: izazvao je rast cijena goriva na globalnoj razini, srozao Trumpovu popularnost i stvorio izazove za republikance koji se natječu na izborima za Kongres u studenome.

Anketa agencija Reuters i Ipsos, provedena u ponedjeljak, pokazala je da je Trumpova popularnost pala na rekordno niskih 32 posto jer su njegovi stranački kolege republikanci postali nezadovoljni načinom na koji se nosi s rastućim troškovima života.

Među sastancima koji će privući veliku pozornost bit će i susret sa sedam čelnika iz Zaljeva - mnogi od njih zabrinuti su zbog nedavnog napredovanja hutista koje podupire Iran, a koji su zauzeli golema područja Jemena, napali američkog saveznika Saudijsku Arabiju i ugrozili plovidbu kroz strateški važan tjesnac Bab-el-Mandeb.

Politički saveznici i protivnici pomno će pratiti i prvi Trumpov susret s Rodriguez, koja je došla na vlast uz blagoslov Trumpove administracije nakon što su američke snage u siječnju privele predsjednika Nicolása Madura i odvele ga u New York kako bi odgovarao za optužbe povezane s krijumčarenjem droge.

Trumpovi saveznici tvrde da SAD surađuje s Rodriguez na otvaranju venezuelskoga naftnog sektora za američka ulaganja, no demokrati i pojedini republikanci smatraju da njegova administracija nije učinila dovoljno kako bi potaknula održavanje novih izbora u toj južnoameričkoj zemlji.

Tijekom sastanka s čelnicima Danske i Grenlanda Trump će potpisati sporazum čiji je cilj povećati američku vojnu prisutnost na otoku, a istodobno ograničiti prisutnost geopolitičkih protivnika. Danski i grenlandski dužnosnici nadaju se da će se tim sporazumom okončati Trumpove prijašnje izjave u kojima je sugerirao da bi mogao silom preuzeti Grenland.

Bojkot televizija

Velike američke televizijske kuće u ponedjeljak su obustavile zajedničko praćenje predsjednika Donalda Trumpa. Odluka je uslijedila nakon što je Bijela kuća zabranila pristup trima medijskim organizacijama, koje su zbog toga podnijele tužbu.

Pet glavnih televizijskih mreža - ABC, CBS, CNN, Fox News i NBC - objavilo je da u znak solidarnosti privremeno prekidaju sudjelovanje u takozvanom 'pool' sustavu, po kojem jedna kuća rotacijski snima materijale za sve ostale.