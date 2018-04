Trumpov cilj je širiti strah, oko njega su ljudi 'laki na obaraču'

Britanski avioni Tornado GR4s gađali su skladišta locirana 24 kilometra od grada Homsa. Ispalili su rakete teške 1300 kilograma.

Cilj francuskih aviona bila su skladišta kemijskog oružja i opreme te kontrolni centar u mjestu Šajrat, gdje se nalazi i vojna baza.

Najviše raketa ispalili su američki brodovi u Sredozemlju. Gađali su laboratorij i znanstveni centar u predgrađu grada Jamraja nedaleko od Damaska. Pogodili su zapovjedni centar u Barzehu. Većinu raketa oborili su im Sirijci.

Iako su Amerikanci objavili satelitske snimke uništenih zgrada i skladišta, rusko Ministarstvo obrane objavilo je kako je sirijska protuzračna obrana uništila 71 od 103 ispaljene rakete. Prema njihovom popisu, četiri rakete ispaljene su na mjesto Duwali, 12 na Al-Dumayr, 18 na Blai i 12 na mjesto Šajrat. Sve njih su uspjeli oboriti i nijedna nije pogodila cilj.

Ipak, četiri od devet pogodile su ciljeve na aerodromu Mazzeh za kojeg su sirijske vlasti rekle da je napušten. Ostalo je pitanje zašto su ga onda uopće branili te zašto ondje dovlače nove rakete.

- Amerikance očito ne zanimaju dokazi. Isto je s Britancima, koji su optužili Ruse za trovanje bivšeg špijuna Sergeja Skripala u Velikoj Britaniji. Napali su Sirijce kad su istražitelji Organizacije za zabranu kemijskog oružja trebali prijeći iz Bejruta u Siriju da bi uopće utvrdili činjenice - kazala je analitičarka i profesorica s Hrvatskih studija Jelena Jurišić te naglasila kako je ravnatelj bolnice u Doumi rekao da nikakvih napada kemijskim oružjem nije bilo, a i da su objavljene snimke koje pokazuju kako se sirijskoj djeci govori kako da odglume napad da su žrtve napada kemijskim oružjem.

Foto: Martina Popovcic/PIXSELL Jelena Jurišić

Osim toga, dodala je kako se američki predsjednik Donald Trump okružio ljudima koji su 'laki na obaraču'.

- Formirao je neku vrstu ratne vlade, a cilj im je širenje straha i rast vojne industrije - kaže Jurišić.

Smatra da Velika Britanija i SAD žele poništiti činjenicu da su Rusi uništili ISIL u Siriji i da je režim Bašara al Asada obranjen.

- Amerikanci, Britanci i Francuzi bune se protiv geopolitičkih promjena u svijetu i vode nas sve skupa u vrijeme nestabilnosti - objasnila je i dodala da je ovaj napad u skladu s tehnologijom proizvođenja kriza i sukoba koju SAD prakticira već 27 godina. Od prvog napada na Irak u vrijeme Georga Busha starijeg.

- Tada je povod bio izjava kuvajtske djevojke koja je rekla da su svjedočili da djecu po bolnicama u Iraku bacaju po podu. Otkriveno je da je to kći kuvajtskog ambasadora. To je tehnologija koja se vrti 27 godina - objasnila je.

Foto: screenshot/Youtube

Što se Rusa tiče, nisu odgovorili raketama, no sigurno je da će i dalje obučavati sirijsku vojsku. Razmišljaju i o tome da je naoružaju protuzračnim sustavom S-300.

- Udar na Siriju je prošao. Nikakva bitna šteta nije zabilježena, on neće utjecati na rat u Siriji, a ruske snage i oprema su ostali čitavi. Uz to, Donald Trump je sačuvao svoj obraz - rekla je Jurišić.

Prema njezinim saznanjima, ali i prema snimkama nakon razaranja sve je izgledalo kao dogovoreno. Uništene zgrade izgledale su kao davno napuštene, kao i laboratorij i tvornica kemijskog oružja.

Foto: OMAR SANADIKI

- Idući korak je pričekati istragu Organizacije za zabranu kemijskog oružja OPCW. Trump je rekao da oni već imaju svoje dokaze i njih to zapravo ne zanima. Ova istraga bitnija je Rusima koji žele dokazati kako su oni ti koji poštuju prava i propise, a Zapad ih krši. Njima je to bitno i zbog slučaja trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripala koji je otrovan u britanskom Salisburyju - zaključila je.

Bilo je znakova da se nešto sprema

U noći s 13. na 14. travanj započeo je napad savezničkih snaga na Siriju, a većina zračne aktivnosti mogla se pratiti na javnoj domeni na internetu, piše portal The Aviationist, koji donosi detalje napada pozivajući se na baze podataka OSINT (Open Sources Intelligence).

Akciji je prethodilo prikupljanje informacija koje su izveli zrakoplovi koji u posljednje vrijeme lete iznad istočnog Sredozemnog mora.

- Prvi znak da se nešto događa bio je RQ-4 Global Hawk u blizini Libanona i Sirije nekoliko sati prije početka napada - napisali su.

USAF RQ-4B 10-2043 FORTE10 departed Sigonella at 0044z - On task in the Eastern Mediterranean at 51,000 feet. pic.twitter.com/N9g3nQgRAs — Aircraft Spots (@AircraftSpots) April 13, 2018

RQ-4 Global Hawk letio je nekoliko sati zapadno od Libanona, vjerojatno provjeravajući pripravnost sirijske protuzračne obrane. Kasnije je krenuo na jugozapad gdje mu se pridružio RC-135V, izgledalo je kao da oslobađaju prostor za bombardere.

A quick photoshop work just to have a rough idea of the area potentially covered by the Global Hawk using a EO/IR sensor suite range of 200km (according to some sources, at +53K ft the range should be 250-300km). The area surveilled is not circular: +/- 45° Field of Regard (FOR). pic.twitter.com/U3X7fStT5Y — David Cenciotti (@cencio4) April 13, 2018

USAF RC-135V 64-14846 FIXX74 departed Souda Bay - On task over the Eastern Mediterranean North of Egypt pic.twitter.com/N0xPd0tiCH — Aircraft Spots (@AircraftSpots) April 14, 2018

Iako su im transponderi bili isključeni, prisutnost borbenih zrakoplova otkrivena je putem radio komunikacije s agencijama civilnog zapovjedništva, koja se odvijala na nešifriranim frekvencijama emitiranim na internetu na LiveATC.net. Najmanje 2 skupine od 5 lovaca štitile su bombardere i ratne brodove. Nakon prvih valova napada, u kojima je sudjelovao i američki B-1, iz Sigonelle je poletio Global Hawk kako bi procijenio rezultate napada.

USAF RQ-4B 11-2047 FORTE11 departed Sigonella at 2335z - On task West of Lebanon & Syria likely conducting a Post Battle Damage Assessment task pic.twitter.com/O5e9UYJv3w — Aircraft Spots (@AircraftSpots) April 14, 2018

U napadu je sudjelovalo 7 KC-135 i KC-10, koji su letjeli iznad južne Europe prema istočnom Sredozemnom moru.

USAF McDonnel Douglas KC-10A (86-0027) departed from Souda Bay AB making aerial refueling mission between Crete and Cyprus#SyriaStrike #Syria pic.twitter.com/fCAj1f9nHW — ItaMilRadar (@ItaMilRadar) April 14, 2018

Na internetu je nakon prvog vala napada praćen bombarder E-11A stacioniran u Kandaharu u Afganistanu. Avion je opremljen sistemom za vojnu zračna komunikaciju BACN, odnosno tehnološkim sustavom koji omogućuje avionima čiji sistemi za komunikaciju nisu kompatibilni da razmijene informacije i komuniciraju. Sistem BACN se također koristi u EQ-4B Global Hawk zrakoplovima.

VELCR04 - 43,000ft over the Czech Republic



🇺🇸 US Air Force

E-11A 11-9358 pic.twitter.com/X8gfFrnn3q — CivMilAir ✈ (@CivMilAir) April 14, 2018

Rusija mora prisiliti Asada na političko rješenje

- Treba se nadati da Rusija sada razumije da se nakon vojnog odgovora moramo založiti za politički proces u Siriji koji bi omogućio izlazak iz krize. Francuska stoji na raspolaganju. Samo što danas taj proces blokira Bašar al-Asad. Na Rusiji je da izvrši pritisak na njega - izjavio je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian.

Foto: Sputnik Photo Agency

Po njemu, prva neophodna etapa je početi primirjem koje bi se ovog puta poštivalo, kao što zahtijevaju rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a.

Francuska smatra da udari savezničkih snaga, izvedeni u subotu ujutro na vojne ciljeve u Siriji, moraju omogućiti obnovu procesa pregovaranja u okviru UN-a.