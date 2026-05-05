Trumpov državni tajnik: Naša operacija u Iranu je završena! Ostvarili smo ciljeve operacije

Piše Ivan Jukić,
Foto: 24sata

Rubio je rekao da je “ofenzivna faza rata s Iranom završena” te dodao kako Donald Trump sada želi postići dogovor s Iranom, uključujući memorandum o potpunom ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca

Američki državni tajnik Marco Rubio na konferenciji za medije govorio je o američkoj operaciji “Project Freedom”, situaciji u Hormuškom tjesnacu, Iranu, Libanonu te odnosima s Vatikanom. Rubio je operaciju “Project Freedom” opisao kao pokušaj spašavanja tisuća mornara koji su ostali blokirani u Hormuškom tjesnacu zbog poteza Irana, nazvavši je pritom i “uslugom”, odnosno “poklonom svijetu”.

- Radi se o spašavanju gotovo 23.000 civila iz 87 različitih zemalja koji su zarobljeni u Zaljevu i koje je iranski režim ostavio da umru - izjavio je Rubio.

Dodao je da su “nevini mornari ostali nasukani na moru” te optužio Iran za “očajničko i destruktivno” ponašanje, naglasivši da je operacija isključivo obrambena.

- Nećemo pucati osim ako prvi ne zapucaju na nas. Ne napadamo ih, ali ako oni napadnu nas, moramo odgovoriti - poručio je, dodajući da će SAD na svaki napad na brodove odgovoriti “smrtonosnom učinkovitošću”.

Rubio je istaknuo i da Washington paralelno nastavlja provoditi politiku “maksimalnog pritiska” na iransko gospodarstvo. Prema njegovim riječima, inflacija u Iranu dosegnula je 70 posto, valuta je u “slobodnom padu”, a američke mjere uzrokuju gubitke od oko 500 milijuna dolara dnevno.

- Ne može biti da Iran kontrolira tjesnace, diže u zrak brodove i dopušta prolaz samo svojim brodovima - rekao je.

'SAD želi ojačati libanonsku vladu'

Govoreći o sukobu Izraela i Hezbolaha, Rubio je ustvrdio da problem “nije između Izraela i Libanona, nego Hezbollaha”.

- Hezbolah djeluje s libanonskog teritorija. Teroriziraju i napadaju Izraelce, ali nanose ogromnu štetu i libanonskom narodu - kazao je, dodajući da SAD želi ojačati libanonsku vladu kako bi mogla razoružati Hezbolah i postići trajni prekid vatre.

Rubio se osvrnuo i na odnose s Vatikanom, odbacivši tvrdnje da njegov put služi popravljanju odnosa između Donald Trump i pape Lava zbog rata s Iranom.

- To je putovanje koje smo planirali i prije. S Vatikanom imamo puno tema za razgovor - istaknuo je.

Komentirao je i skori posjet iranskog ministra vanjskih poslova Pekingu, poručivši da Kina mora jasno upozoriti Iran da destabilizira svjetsku ekonomiju.

'Operacija 'Epski bijes' je završena'

Na kraju je naglasio da je američka operacija “Epski bijes” praktički završena.

- Operacija 'Epski bijes' je završena. Ostvarili smo ciljeve te operacije - rekao je Rubio, dodavši kako je “ofenzivna faza rata s Iranom završena”.

Istaknuo je i da Trump želi postići dogovor s Iranom, uključujući memorandum o potpunom ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca.

- To je put kojim predsjednik želi ići. No Iran zasad nije odabrao taj put - zaključio je Rubio.

