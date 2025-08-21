Obavijesti

LAŽNO PRIKAZAO BOGATSTVO

Trumpova pobjeda teška 500 milijuna dolara. Sud u N. Yorku odbacio kaznu za prijevaru

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Nathan Howard

U veljači 2024. godine sudac prvog stupnja izglasao je kaznu nakon saznanja da je Trump lažno prikazao svoje bogatstvo i imovinu kako bi osnažio poslovanje svoje obitelji.

U trijumfalnoj pobjedi Donalda Trumpa, žalbeni sud savezne države New York u četvrtak je odbacio kaznu tešku oko pola milijarde dolara protiv američkog predsjednika, u slučaju prijevare koji je predstavljao jedan od njegovih najvećih pravnih neuspjeha prije povratka u Bijelu kuću.

Odluka Žalbenog suda na Manhattanu poraz je za glavnu državnu odvjetnicu New Yorka Letitiju James, koju je Trump optužio da je pokrenula tužbu kako bi potaknula politički lov na vještice i onemogućila mu drugi mandat. U veljači 2024. godine sudac prvog stupnja izglasao je kaznu nakon saznanja da je Trump lažno prikazao svoje bogatstvo i imovinu kako bi osnažio poslovanje svoje obitelji.

Trump je zanijekao da je učinio nešto loše, a njegovi odvjetnici argumentirali su da su bilo kakve greške u izvještavanju o Trumpovu bogatstvu njegovim vjerovnicima i poslovnim partnerima nebitne jer nikome nije nanesena šteta.

Odluka pet sudaca izrečena je uz duboka neslaganja. Neki suci tvrdili su da Trump treba snositi odgovornost, dok su drugi pozivali na novo suđenje ili čak ukidanje suđenja.

U objavi na društvenim mrežama, Trump je odluku nazvao "potpunom pobjedom".

"Uvelike poštujem činjenicu što je sud imao hrabrosti odbaciti ovu nezakonitu i sramotnu odluku", napisao je Trump.

James je rekla da će tražiti od Žalbenog suda da preispita slučaj. "Ne smije se zaboraviti: još jedan sud je presudio da je predsjednik prekršio zakon, i da naš slučaj ima osnovu", rekla je. Trump je odvojeno u svibnju 2024. godine osuđen na temelju kaznenih optužbi na državnom sudu na Manhattanu u državi New York da je porno zvijezdi Stormy Daniels isplatio novac kako bi kupio njezinu šutnju, no nije za to kažnjen.

Tužitelji su sazvali veliku porotu koja je trebala istražiti je li slučaj sutkinje James Trumpa lišio njegovih građanskih prava, rekla je osoba upoznata s problematikom. Odvjetnik sutkinje James nazvao je to dijelom Trumpove "kampanje političke odmazde."

U današnjoj odluci, dvoje sudaca koji su smatrali da je Trump s pravom držan odgovornim, Dianne Renwick i Peter Moulton, rekli su da su dokazi demonstrirali da su optuženici "bili uključeni u desetljećima dugačke sheme financijske prijevare i ilegalnosti."

No rekli su da Trumpova nedjela nisu uzrokovala "kataklizmičnu štetu" koja bi opravdala pola milijarde kazne.

