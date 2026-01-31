Trumpov ministar trgovine ipak je bio na Epsteinovom otoku?

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je u petak milijune dosjea povezanih s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom, a među njima su e-mailovi koji pokazuju da je Howard Lutnick, ministar trgovine u administraciji predsjednika Donalda Trumpa, izgleda posjetio Epsteinov privatni otok godinama nakon što je tvrdio da je prekinuo veze s njim.

U drugim e-mailovima, milijarder i bivši Trumpov savjetnik Elon Musk pitao je Epsteina planira li kakve zabave, ali je odbio poziv da posjeti otok.

U dokumentima se spominju mnoge istaknute osobe iz politike, poslovnog svijeta i zabave, uključujući i samog Trumpa, koji je bio prijatelj s Epsteinom godinama prije nego što su njegovi zločini izašli na vidjelo.

Ranije objave dokumenata dovele su do preispitivanja Epsteinovih odnosa s istaknutim ličnostima poput bivšeg predsjednika Billa Clintona i bivšeg ministra financija Larryja Summersa. Obojica su negirala nezakonite radnje i rekli su da žale zbog povezanosti s pokojnim financijerom.

Todd Blanche, zamjenik američkog glavnog državnog odvjetnika, rekao je da dokumenti objavljeni u petak označavaju zadnju objavu dokumenata pod Trumpovom administracijom prema zakonu kojim se poziva na objavljivanje svih dosjea povezanih s Epsteinom.

Objavljeno je više od tri milijuna stranica, 2000 videozapisa i 180.000 fotografija, rekao je Blanche na konferenciji za medije.

Trump tvrdi da nije ništa znao o Epsteinovim zločinima.

No skandal ga proganja već mjesecima, dijelom i zato što je obećao da će objaviti dokumente povezane s Epsteinom tijekom svoje predsjedničke kampanje 2024., a zatim odustao od toga nakon što je preuzeo dužnost.

Novi javno dostupni dokumenti sadržavaju stotine dokumenata u kojima se spominje Trump, od kojih su mnogi bili zbirke medijskih napisa. Jedan dokument detaljno opisuje ono što bi mogli biti interni e-mailovi saveznih istražitelja koji istražuju optužbe u koje su uključeni Trump i Epstein.

E-mailovi, svi iz kolovoza 2025., ne daju nikakve naznake da su te optužbe utemeljene, a istražitelji su primijetili da se nekoliko osoba koje su iznijele optužbe smatralo nevjerodostojnima.

Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da neki dokumenti sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv Trumpa.