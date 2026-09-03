Trumpov rat protiv narkobandi: U godini dana usmrtili 227 ljudi

Sjedinjene Države su u protekloj godini ubile 227 osoba u napadima na brodove zbog sumnje na krijumčarenje droge na Pacifiku i Karibima, prema podacima američke vojske. Ukupno 68 napada izvedeno je u okviru operacije Južno koplje, koja traje točno godinu dana, rekao je glasnogovornik Južnog zapovjedništva Oružanih snaga SAD-a (SOUTHCOM). Tri osumnjičena krijumčara droge su spašena, dodao je.

Američko ministarstvo obrane pokrenulo je operaciju Južno koplje po nalogu predsjednika Donalda Trumpa u nastojanju da suzbije krijumčarenje droge duž američkog kontinenta.

Dužnosnik američke vlade rekao je u utorak da je krijumčarenje droge na Karibima palo za čak 65 posto kao rezultat operacije. Brojka se nije mogla neovisno provjeriti.

SOUTHCOM je više puta objavio smrt osumnjičenih krijumčara droge od početka operacije, redovito objavljujući snimke smrtonosnih napada.

Uglavnom ostaje nejasno gdje se točno napadi događaju i na kojoj pravnoj osnovi. Kritičari su doveli u pitanje jesu li napadi izvedeni u međunarodnim vodama dopušteni prema međunarodnom pravu.

Sjedinjene Države su također prošle godine navele borbu protiv krijumčarenja droge kako bi opravdale svoju značajnu vojnu prisutnost uz obalu Venezuele, iako se zemlja smatra tranzitnom rutom, a ne proizvodnim središtem, posebno za drogu namijenjenu europskom tržištu.

Ubrzo nakon toga, američke snage zarobile su dugogodišnjeg venezuelanskog čelnika Nicolasa Madura.