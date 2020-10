Trumpova bizarna fiksacija: Opsjednut je imenom Barron

Biografi Donalda Trumpa godinama su u brojnim njegovim biografijama otkrivali pikanterije iz njegova života, a jedna od zanimljivijih je ona o njegovim opsesijama

<p>Donalda Trumpa nitko nije ozbiljno shvatio kad je u ožujku 2015., godinu prije nego što je počeo svoju kampanju za republikanskog kandidata za predsjednika, objavio svoje planove.</p><p>Satirički mjesečni magazin Spy u svojem prvom broju iz 1986. naveo ga je kao jednog od 10 najsramotnijih Njujorčana.</p><p>Godinu poslije isti magazin ga je na svojoj “listi 100 najiritantnijih, najuznemiravajućih i najužasnijih osoba, mjesta i stvari” počastio umalo šampionskim trećim mjestom. </p><p>Skandaliziranje javnosti već tada je bio Trumpov životni stil i, normalno, kad je počela kampanja među republikancima, kladionice su Jebu Bushu davale šanse 1:4 da postane kandidat za predsjednika, a Trumpu 1:150. </p><p>No Trump je vrlo desnoj političkoj publici uporno podgrijavao maštu obećanjima o “opet velikoj Americi”, hvalio se Putinovim komplimentima, pozivao glasače da govore što misle, bez straha da će ih prozvati “islamofobima, homofobima i kojekakvim drugim –fobima”, pričao da SAD nije bogata nego prezadužena zemlja, pozivao da ilegalne imigrante izbace iz zemlje...</p><p>Na tome mjestu Trump se pokazao krajnje licemjernim jer mu je sigurno bilo poznato, kao što su otkrili i novinari Washington Posta koji su složili knjigu “Trump revealed”, da se i njegova obitelj iz Njemačke također ilegalno doselila. </p><p>Njegov djed Friedrich rodio se 1869. u Kallstadtu u Falačkom Porajnju u Njemačkoj, u vinorodnoj općini koja nije imala ni 1000 stanovnika. </p><p>Bilo mu je osam godina kad mu je umro otac, bio je previše nježan da bi rintao u obiteljskim vinogradima i zato je u dobi od 22 godine otplovio u Njemačku. </p><p>No prethodno nije odslužio obavezni vojni rok i samo zato što SAD takve stvari nije mogao provjeravati, Friedrich Trump je postao Amerikanac, a njegov unuk je danas kandidat za predsjednika SAD-a.</p><p>Onaj dio kako mu se djed obogatio Donaldu Trumpu je vjerojatno ipak manje neugodna tema za razgovor.</p><p>Friedrich je, naime, zgrnuo bogatstvo na prenoćištima, u pravilu s uslugom prostitutki po sobama, na potezu od Seattlea dalje na sjever, a njegov sin Fred obiteljski je imetak nastavio rapidno obogaćivati gradnjom kuća.</p><p>Bio je to pošten biznis u kojem je Donaldov otac bio čudo od klinca jer projektirati je počeo već sa 17 godina. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Tko su roditelji Melanije Trump?</strong></p><p>A pritom mu ugled nije pretrpio nikakav poseban udarac, niti kad su ga policajci na Dan sjećanja 1927. priveli u postaju teško isprebijanog nakon što su gadno pretukli KKK-ovce koji su praznik pokušali obilježiti svojom povorkom kroz Queens pod kukuljicama. </p><p>S rođenjem Donalda 1946. kao da je sve kulminiralo. Još od najranijoj dobi, i u školi i u susjedstvu, upamtili su ga kao malog zlostavljača. </p><p>Trump se kasnije u intervjuima opravdavao da on nije bio zlo dijete, nego da je naprosto htio provocirati. Činjenica je da je malom divljaku otac uspio stati na kraj tek kad mu je 1959. u sobi pronašao zbirku noževa jer su balavi Donald i njegov prijatelj umislili da su pripadnici opasne ulične bande. </p><p>Otac ga je preko noći otjerao u vojnu akademiju, na mjesto na kojem je Donald Trump, u dobi od 13 godina, prvi put naišao na nekoga tko je maltretirao njega, i to kao dio obuke u kojoj se maltretiralo sve.</p><p>Začudo, na akademiji se pokazao jako dobrim. Kad su svi počeli maltretirati prve crne kadete, on je stajao po strani i promatrao to s gnušanjem. </p><p>A kad je dobio čin, vojnici su ga apsolutno slušali iako na njih nikad nije podizao glas. </p><p>Vijetnamski rat ga je zatekao dok je bio pri kraju studija te se činilo da mladog, visokog, snažnog i školovanog časnika ništa ne može spasiti od slanja u klaonicu Indokine. Da bi u ključnom trenutku do jučer savršeno zdravog mladića vojska odjednom proglasila “nesposobnim za vojnu službu”.</p><p>Trump se danas kune da je doista iznenada počeo patiti od problema s kostima u stopalima, pa ako mu danas netko u to i vjeruje, činjenica je da je, hvala Bogu, izbjegao rat te da je živ i zdrav.</p><p>Uslijedile su 70-e u kojima su vlasti na nekoliko razina nagazile oca i sina Trumpa jer se ispostavilo da u svojim zgradama nisu prihvaćali crnce za stanare. </p><p>Trumpa je u to vrijeme u pravnim pitanjima zastupao Roy Cohn, odvjetnik koji je godinama ranije postao neslavan kao desna ruka Josepha Mc- Carthyja u širenju antikomunističke histerije i lova na vještice u SAD-u. </p><p>Autori “Trump revealed” detaljno su opisali njegove brakove s Ivanom Zelníčkovom, potom Marlom Maples i na kraju s Melanijom Knauss, s kojima je dobio petero djece.</p><p>Zanimljiviji su, međutim, dijelovi u kojima se otkrivaju neke Trumpove fiksacije.</p><p>Primjerice, doista bizarna fiksacija imenom Barron, koje je koristio u mnogim svojim pseudonimima, kojim je bio toliko opsjednut da je najmlađeg sina s Melanijom nazvao Barron William. </p><p>Čak i kad je 2007. dogovarao snimanje serije po njegovu životu “The Tower”, imao je samo jedan uvjet – da se glavni lik preziva, pogađate, Barron. Sljedeća fiksacija koju je razvio jest paničan strah od bakterija, zbog kojih ga se gotovo nikad ne može vidjeti da se s nekime rukuje, osim kad je riječ o protokolima.</p><p>Trump tvrdi, a lako je moguće da je točno i to, da nikad nije popio ni kap alkohola. U kombinaciji s fobijom od bakterija, kad kamere uhvate Trumpa da nešto pije, u pravilu je riječ o sodi koju polako srče kroz slamčicu.</p><p>Biznis mu je svih tih godina išao jako dobro. Kako i ne bi kad je imao brutalne metode kojima si je s puta micao prepreke. Primjerice, kad je 1995., u trenutku strašnog pada cijena, za sitniš kupio zgradu od 72 kata na Manhattanu.</p><p>I kad je prekrasnu zgradurinu svu u art decou htio renovirati, inatiti mu se počela neka odvjetnička tvrtka na 60. katu. Tko bi ga znao zašto je samo koji dan nakon izbijanja spora u zgradi prestalo raditi i grijanje i liftovi. </p><p>A kad se Trump tog jutra pojavio u predvorju, odvjetnicima je savjetovao da na posao otiđu pješice. “U predvorju je bilo oko 120 gnjevnih odvjetnika.</p><p>I baš sam imao sreću da sam bio okružen nekim snažnim građevinskim radnicima jer je bilo baš gadno”, nonšalantno je s vragolastim smiješkom Trump nedavno prepričao svoju verziju tog događaja za knjigu.</p><p>Knjiga Trumpa opisuje kao čovjeka koji je tijekom druženja godinama bio i ostao vrlo ugodan i blag, ali i koji je u sukobima krajnje brutalan. </p><p>Otkako novinari vode statistiku o tome, Trump je pokrenuo oko 1000 različitih parničnih postupaka protiv onih za koje smatra da su ga uvrijedili.</p><p>On se s druge strane nikad nije libio vrijeđati druge. Primjerice, kad je sudjelovao u kampanji u kojoj je nagovarao zainteresirane da ne ustupaju zemljište za gradnju kasina Indijancima. </p><p>Pritom ih je prikazivao kao ovisnike o kokainu i tvrdio da sjevernoamerički Indijanci nikome ni ne nalikuju na Indijance, čak da je on sam više Indijanac nego oni. </p><p>A koja kasina su trebali onda graditi? Slučajno baš njegova. A opet, nikad mu nitko nije stao na kraj. Njegovu knjigu iz 1987. “Trump: The Art of the Deal” kritika je zgazila kao plitku, pompoznu i sebeljubljivu, a on se zainatio i napravio takvu kampanju da ju je tvrdo ukoričenu prodao u milijun primjeraka. </p><p>Kako mu je poslovno carstvo bujalo, tako se i on mijenjao. Postao je tvrd, distanciran, razvijao strah od bakterija, zapravo se udaljavao od okoline. </p><p>U svojim knjigama se obožava predstavljati kao seksualno neodoljiv ženama, što je kulminiralo 1997. u “Trump: The Art of the Comeback”. Opisivao je kako su ga pipale ispod stola za večerama, napastovale u limuzinama i slično. Pojavio se u 24 filma i serije, uglavnom epizodno glumeći samoga sebe. </p><p>A o kakvom je egu riječ definitivno pokazuje epizoda iz biografije iz 2005.</p><p>“Trump je okupio novinare na presici u ‘Trumpovu baru’, u prizemlju ‘Trump Towera’, odmah do ‘Trump grilla’, samo nekoliko stepenica od ‘Trumpove prodavaonice sladoleda’ i ‘Trumpova dućana’, koji je upravo reklamirao novi parfem ‘Donald Trump, the Fragrance’. Na konferenciji za novinare Trump je predstavio ‘Trumpovo sveučilište’”.</p>