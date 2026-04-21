PROBLEMATIČNA LORI

Trumpova ministrica dala otkaz! Iza nje je niz afera, pritisaka na kolege i alkoholizam na poslu?!

Piše 24sata,
Američka ministrica rada Lori Chavez-DeRemer napušta administraciju predsjednika Donalda Trumpa, priopćila je Bijela kuća. Ona je treća visokopozicionirana žena koja odlazi iz Trumpove administracije od ožujka, a njezin odlazak dolazi usred izvješća o internoj istrazi zbog neprimjerenog ponašanja.

Direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung objavio je na društvenoj mreži X kako Chavez-DeRemer napušta dužnost kako bi preuzela poziciju u privatnom sektoru.

"Chavez-DeRemer je odradila fenomenalan posao u zaštiti američkih radnika", napisao je Cheung.

Cheung je dodao kako će ulogu vršitelja dužnosti ministra rada preuzeti Keith Sonderling, dosadašnji zamjenik ministra. Chavez-DeRemer je treća žena koja napušta Trumpov kabinet u kratkom roku, nakon što je predsjednik u ožujku smijenio ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem, a ranije ovog mjeseca i državnu tužiteljicu Pam Bondi.

Niz teških optužbi

Iako Bijela kuća nije navela službeni razlog odlaska, Al Jazeera i drugi mediji izvijestili su kako je ministrica bila pod istragom. New York Post je još u siječnju pisao da se istražuje zbog "neprimjerene veze s podređenim" i konzumiranja alkohola u uredu tijekom radnog vremena.

Kasnije je potvrđeno da je Ured glavnog inspektora Ministarstva rada pokrenuo istragu i zbog optužbi za stvaranje toksičnog radnog okruženja te vršenje pritiska na osoblje kako bi usmjeravali bespovratna sredstva ministarstva u korist njezine političke karijere. Protiv nje su podnesene i tri tužbe za diskriminaciju, u kojima se navodi da je poticala neprijateljsku radnu okolinu i provodila odmazdu prema ženama koje su prijavile neprimjereno ponašanje njezinog supruga.

Od podrške sindikatima do anti-regulatorne politike

Od početka mandata, Chavez-DeRemer imala je primjetna razilaženja s nekim članovima Trumpovog unutarnjeg kruga. Izrazila je potporu pro-sindikalnom Zakonu o zaštiti prava na organiziranje (PRO Act), čime je dobila podršku nekih demokrata za svoju nominaciju. Njezino imenovanje podržao je i Sean O'Brien, predsjednik moćnog sindikata International Brotherhood of Teamsters.

Ipak, kao ministrica rada, njezini su se stavovi kasnije približili općoj anti-regulatornoj politici Trumpove administracije. Tijekom njezina mandata, Ministarstvo rada odgađalo je odgovor na pozive za ograničavanje izloženosti silicijevoj prašini za rudare ugljena u Apalačkom gorju koji obolijevaju od profesionalne bolesti "crnih pluća".

Chavez-DeRemer nije prva visoka dužnosnica koja napušta Ministarstvo rada tijekom drugog Trumpovog mandata. U kolovozu 2025. godine, Trump je smijenio direktoricu Ureda za statistiku rada (BLS), Eriku McEntarfer, koju je imenovao prethodni predsjednik Joe Biden. Smjena je uslijedila nakon izvješća koje je pokazalo usporavanje zapošljavanja. Chavez-DeRemer je tada podržala predsjednikov potez.

"Podržavam predsjednikovu odluku da zamijeni Bidenovu povjerenicu i osigura da američki narod može vjerovati važnim i utjecajnim podacima koji dolaze iz BLS-a", napisala je Chavez-DeRemer tada na društvenoj mreži X.

*uz korištenje AI-ja

