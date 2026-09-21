Trumpova pomoćnica Natalie Harp iza zabrane za TV kuće?

Vodeće američke medijske kuće CNN, MS NOW i Politico pokrenule su pravni postupak protiv administracije Donalda Trumpa nakon što su njihovi novinari iznenada izgubili pristup Bijeloj kući. Potez je izazvao oštre osude i zabrinutost za slobodu medija, a navodno je potaknut izvještavanjem koje je predsjedniku predstavila njegova bliska suradnica Natalie Harp.

Uloga Natalie Harp u odluci Bijele kuće

Novinarka Kaitlan Collins izvijestila je u ponedjeljak da je Natalie Harp, bliska suradnica predsjednika Donalda Trumpa, pokazala medijske izvještaje koji su na kraju doveli do odluke Bijele kuće da zabrani pristup novinarima triju velikih medijskih kuća. Odluka o zabrani iz rujna 2026. godine najnoviji je u nizu sporova između Trumpa i novinskih organizacija. Organizacije tvrde da vlada ne može određivati koji novinari dobivaju pristup na temelju toga odobravaju li dužnosnici njihovo izvještavanje. Administracija s druge strane tvrdi da Bijela kuća ima ovlasti kontrolirati pristup svojim objektima i karakterizira ciljano izvještavanje kao lažno ili neprikladno.

Prema navodima Collins, koja se pozvala na neimenovane izvore, infografika Politica i televizijski isječci koje je Harp pokazala Trumpu jako su razljutili predsjednika. Izvori navode da Trumpovi ključni savjetnici, uključujući šeficu osoblja Susie Wiles i potpredsjednika JD Vancea, nisu bili u Bijeloj kući kada je predsjednik u petak donio odluku.

Harp je godinama stalno prisutna uz Trumpa. Njezin odnos s predsjednikom došao je pod svjetla reflektora nakon što ju je demokratski senator Jon Ossoff, koji se nalazi usred kampanje za reizbor, spomenuo imenom u govoru u kojem je kritizirao predsjednika. Poznata je po svojoj iznimnoj odanosti i blizini s Trumpom, a mediji je često opisuju kao ljudski printer jer mu redovito dostavlja isprintane pozitivne članke i objave s društvenih mreža.

Tužba medijskih organizacija i reakcija administracije

Tri informativne kuće kojima je Trump prošli tjedan zabranio pristup Bijeloj kući sada podnose tužbu pozivajući se na Prvi amandman u pokušaju da vrate svoj pristup.

U zajedničkoj izjavi medijske kuće navele su da podnose tužbu kako bi zaštitile svoja prava iz Prvog amandmana i obranile načelo da vlada ne odlučuje o tome što tisak izvještava ili objavljuje.

"Bez najave ili procesa, Bijela kuća je povukla akreditacije naših novinara jer se protivila našem izvještavanju. Ako ostane neosporeno, ovo prijeti slobodi medija i pravu javnosti na neovisno novinarstvo slobodno od uplitanja vlade", stoji u njihovom priopćenju.

U objavi na mreži Truth Social u ponedjeljak ujutro, nakon što su mediji potvrdili tužbu, Trump se oglasio pisanim putem i poručio da Bijela kuća ne pokreće napad na slobodu tiska nego na lažne vijesti za koje tvrdi da su narasle poput raka u državi.

Podijeljene reakcije i povijest ranijih slučajeva cenzure

Republikanska reakcija na medijska ograničenja Bijele kuće nije bila jedinstvena. Dok su Vance i drugi saveznici branili odluku administracije, neki republikanci kritizirali su potez i tvrdili da nepovoljno izvještavanje nije legitiman razlog za ograničavanje pristupa novinarima. Jedan republikanski zastupnik otvoreno je rekao da Bijela kuća ne bi trebala koristiti neslaganja oko izvještavanja kao osnovu za isključivanje novinskih organizacija.

​- Samo zato što vam se ne sviđa ono o čemu tisak izvještava, to nije razlog za zabranu tiska. Nikada ne biste trebali zabraniti tisak. Tisak je ono što nas drži iskrenima. Dakle, ne sviđa mi se to što rade - rekao je zastupnik Mike Simpson.

Trenutni sukob oko CNN-a, MS NOW-a i Politica slijedi raniju pravnu bitku između Trumpove administracije i Associated Pressa koja je testirala koliko daleko Bijela kuća može ići u ograničavanju novinara čije joj se izvještavanje ne sviđa. Zabrana je uslijedila nakon što je predsjednik preimenovao Meksički zaljev, a novinari su i dalje koristili stari naziv. AP je tužio Bijelu kuću u veljači 2025. godine nakon što je administracija oštro ograničila pristup te novinske organizacije predsjedničkim događajima.

Najistaknutiji presedan iz Trumpove prve administracije uključivao je dopisnika CNN-a Jima Acostu. U studenom 2018. godine, Bijela kuća suspendirala je njegovu akreditaciju nakon napete predsjedničke konferencije za novinare. Administracija ga je optužila za neprimjereno ponašanje prema stažistici Bijele kuće koja mu je pokušala uzeti mikrofon. CNN je osporio izvještaj administracije i podnio tužbu. Savezni sudac naredio je Bijeloj kući da Acosti vrati pristup.

Sama Collins također je ranije sudjelovala u sporu oko pristupa Bijeloj kući. U srpnju 2018. godine administracija joj je zabranila pristup događaju nakon napete razmjene u Ovalnom uredu u kojoj je opetovano ispitivala Trumpa o Michaelu Cohenu i Vladimiru Putinu. Bijela kuća je tada navela da je Collins izvikivala pitanja i odbijala otići, dok je CNN taj potez karakterizirao kao odmazdu.

Trumpov drugi mandat proizveo je još jedan značajan spor oko pristupa medija 2025. godine kada je administracija uklonila Wall Street Journal iz medijskog poola koji je pratio Trumpovo putovanje u Škotsku. Akcija je uslijedila nakon što su novine objavile izvještaj o navodnom rođendanskom pismu koje je uključivalo Trumpa i Jeffreyja Epsteina. Trump je demantirao izvještaj i potom tužio novine, dok je Bijela kuća navela da lažno i klevetničko ponašanje predstavlja razlog za uklanjanje novinara.

Razvoj situacije s infrastrukturom medijskog poola

Trenutni spor ima posljedice izvan tri izravno pogođene organizacije. CNN je jedna od pet velikih televizijskih mreža koje sudjeluju u tradicionalnom predsjedničkom televizijskom poolu, uz ABC, CBS, Fox News i NBC. Mreže rotiraju odgovornost za osiguravanje snimateljskih ekipa i distribuiraju dobivene snimke među organizacijama koje sudjeluju.

CNN je trebao obaviti zadatak za Trumpova putovanja u ponedjeljak. Nakon što je Bijela kuća spriječila CNN u izvršavanju zadatka, druge mreže odbile su uskočiti kao zamjena. Umjesto toga, obustavili su pokrivanje određenih predsjedničkih događaja. To znači da je spor nadišao pitanje mogu li pojedinačni novinari ući u Bijelu kuću, već sada izravno utječe na infrastrukturu kroz koju televizijske mreže kolektivno prate predsjednika.

*uz korištenje AI-ja