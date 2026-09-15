Obavijesti

News

Komentari 0
RAZORNE BOMBE

Trumpova vlada planira Izraelu prodati paket streljiva vrijedan vrtoglavih 2,8 milijardi dolara

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trumpova vlada planira Izraelu prodati paket streljiva vrijedan vrtoglavih 2,8 milijardi dolara
Foto: Cathal McNaughton
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Planirani dogovor, o kojem su neformalno obaviješteni kongresni odbori nadležni za velike prodaje oružja, obuhvaća 20.000 bombi tipa MK 84 i 20.000 bombi tipa BLU-117

Vlada predsjednika SAD-a Donalda Trumpa planira Izraelu prodati paket streljiva vrijedan 2,8 milijardi dolara koji uključuje desetke tisuća iznimno razornih bombi težine 900 kilograma, prema riječima američkog dužnosnika upoznatog s prodajom. Planirani dogovor, o kojem su neformalno obaviješteni kongresni odbori nadležni za velike prodaje oružja, obuhvaća 20.000 bombi tipa MK 84 i 20.000 bombi tipa BLU-117, rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman.

preživio Auschwitz i nacistički progon Jehuda Widawski umro u 107. godini u Izraelu, bio je najstariji koji je preživio Holokaust
Jehuda Widawski umro u 107. godini u Izraelu, bio je najstariji koji je preživio Holokaust

Vijest o tom paketu prvi je objavio Washington Post. State Department i izraelsko veleposlanstvo još nisu odgovorili na zahtjev za komentar. Javna potpora Izraelu u SAD-u smanjila se otkako je 2023. godine započeo rat u Gazi, posebice među demokratima.

Istraživanje Sveučilišta Quinnipiac provedeno u lipnju pokazalo je da 48 posto birača i 66 posto demokrata smatra da SAD pruža preveliku potporu Izraelu, što je porast u odnosu na 16 posto, odnosno 20 posto zabilježenih kada je to pitanje prvi put postavljeno 2017. godine.

DOKUMENTARAC U VENECIJI Izraelski časnici u filmu 'NAZA' anonimno govore o planiranju velikih civilnih žrtava u Gazi
Izraelski časnici u filmu 'NAZA' anonimno govore o planiranju velikih civilnih žrtava u Gazi

Izrael redovito koristi bombe od 900 kilograma u Gazi i Libanonu, što je izazvalo kritike stručnjaka za ljudska prava, ističe Reuters.

Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, u izraelskoj vojnoj kampanji poginulo je više od 73.000 Palestinaca. Istraga UN-a utvrdila je da je Izrael počinio genocid u Gazi, što Izrael odbacuje.

Izrael svoje djelovanje naziva samoobranom, nakon što su militanti predvođeni Hamasom u napadu u listopadu 2023. ubili 1200 ljudi i uzeli više od 250 talaca.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
GLEDAJTE UŽIVO Plenković: Oporba širi dezinformacije i paniku zbog otpada
KRENULO REŠETANJE

GLEDAJTE UŽIVO Plenković: Oporba širi dezinformacije i paniku zbog otpada

Dalija Orešković (DOSiP) uvodno je upozorila da joj je Tajništvo „na temelju nepostojeće ovlasti“ oduzelo pravo da postavi pitanje na 'aktualcu'.
Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'
NOĆ UŽASA

Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'

Duju E. (24) uhitili su zbog ubojstva mladića i ranjavanja djevojke. Bio je teško drogiran te je pod strogim nadzorom liječnika i policajaca u OB Šibenik
HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu, ranjena cura je izvan životne opasnosti
UHITILI 24-GODIŠNJAKA

HOROR U ŠIBENIKU: Mladić (28) ubijen u stanu, ranjena cura je izvan životne opasnosti

Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni se u trenutku događaja nalazio u apartmanu zajedno s 28-godišnjakom i 22-godišnjakinjom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026