Trumpova vlada planira Izraelu prodati paket streljiva vrijedan vrtoglavih 2,8 milijardi dolara

Vlada predsjednika SAD-a Donalda Trumpa planira Izraelu prodati paket streljiva vrijedan 2,8 milijardi dolara koji uključuje desetke tisuća iznimno razornih bombi težine 900 kilograma, prema riječima američkog dužnosnika upoznatog s prodajom. Planirani dogovor, o kojem su neformalno obaviješteni kongresni odbori nadležni za velike prodaje oružja, obuhvaća 20.000 bombi tipa MK 84 i 20.000 bombi tipa BLU-117, rekao je dužnosnik koji je želio ostati anoniman.

Vijest o tom paketu prvi je objavio Washington Post. State Department i izraelsko veleposlanstvo još nisu odgovorili na zahtjev za komentar. Javna potpora Izraelu u SAD-u smanjila se otkako je 2023. godine započeo rat u Gazi, posebice među demokratima.

Istraživanje Sveučilišta Quinnipiac provedeno u lipnju pokazalo je da 48 posto birača i 66 posto demokrata smatra da SAD pruža preveliku potporu Izraelu, što je porast u odnosu na 16 posto, odnosno 20 posto zabilježenih kada je to pitanje prvi put postavljeno 2017. godine.

Izrael redovito koristi bombe od 900 kilograma u Gazi i Libanonu, što je izazvalo kritike stručnjaka za ljudska prava, ističe Reuters.

Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, u izraelskoj vojnoj kampanji poginulo je više od 73.000 Palestinaca. Istraga UN-a utvrdila je da je Izrael počinio genocid u Gazi, što Izrael odbacuje.

Izrael svoje djelovanje naziva samoobranom, nakon što su militanti predvođeni Hamasom u napadu u listopadu 2023. ubili 1200 ljudi i uzeli više od 250 talaca.