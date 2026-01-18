Obavijesti

OSKVRNUTA ZVIJEZDA

FOTO Zvijezda Donalda Trumpa na Stazi slavnih opet na meti vandala: Išarali je uvredama!

Piše Antonela Šaponja,
FOTO Zvijezda Donalda Trumpa na Stazi slavnih opet na meti vandala: Išarali je uvredama!
Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein/Reddit

Fotografija oskvrnute zvijezde, na kojoj su crnim markerom ispisane četiri teške uvrede, proširila se društvenim mrežama i u kratkom roku postala viralna

Zvijezda američkog predsjednika Donalda Trumpa na hollywoodskoj Stazi slavnih još je jednom postala platno za izražavanje političkog nezadovoljstva. Fotografija oskvrnute zvijezde, na kojoj su crnim markerom ispisane četiri teške uvrede, proširila se društvenim mrežama i u kratkom roku postala viralna, ponovno pokrenuvši raspravu o sudbini kontroverznog spomenika.

Fotografiju je prvi objavio korisnik na Redditu, predstavivši se kao Chris, a ona prikazuje Trumpovo ime prekriženo riječima: "terorist, pedofil, izdajnik, tiranin". Objava je prikupila više od 109 tisuća glasova, a autor je za Newsweek izjavio kako je fotografiju snimio osmog siječnja tijekom posjeta Stazi slavnih.

​- To me iznenadilo. Upravo su me komentari napisani o Trumpu potaknuli da fotografiram. Mislio sam da je zanimljivo i pomalo smiješno vidjeti sve to naškrabano preko njegove zvijezde - rekao je Chris.

Dodao je kako su razlozi za ovakav čin "prilično očiti" s obzirom na aktualne političke teme i kontroverze koje se vežu uz predsjednika. Iako se pretpostavljalo da su natpisi brzo uklonjeni, video objavljen nekoliko dana kasnije na TikToku pokazao je da su uvrede i dalje bile vidljive.

Duga i skupa povijest uništavanja

Ovo je samo posljednji u nizu incidenata koji prate Trumpovu zvijezdu, dodijeljenu mu 2007. godine za doprinos televiziji s reality showom "Pripravnik". Otkako je ušao u politiku, zvijezda je postala redovita meta vandala.

Još 2016. godine umjetnik Plastic Jesus postavio je oko nje minijaturni zid s bodljikavom žicom, a iste godine James Lambert Otis razbio ju je pijukom i čekićem. Kroz godine je više puta uništavana pijucima, uključujući i incident kada je počinitelj bio odjeven kao Incredible Hulk, a prebojana je i sloganima pokreta "Black Lives Matter".

Popravci nisu jeftini. Prema izvješćima, Hollywood Historic Trust, neprofitna organizacija zadužena za održavanje staze, do sada je na popravke Trumpove zvijezde potrošila više od 20.000 američkih dolara. Svaki ozbiljniji popravak može stajati između tri i deset tisuća dolara.

Komora odbija ukloniti zvijezdu

Unatoč opetovanim pozivima na trajno uklanjanje, Hollywoodska gospodarska komora, koja upravlja Stazom slavnih, odlučno odbija takvu mogućnost. Njihov je stav da su zvijezde, jednom postavljene, dio povijesne tkanine Hollywooda i kao takve se ne uklanjaju, bez obzira na kasnije postupke ili kontroverze vezane uz nagrađenu osobu.

​- Bilo koja zvijezda koja je vandalizirana ili uništena, bez obzira kojem dobitniku pripada, bit će zamijenjena. Staza slavnih je povijesna znamenitost koja slavi profesionalni doprinos pojedinaca. Jednom postavljene, zvijezde se smatraju dijelom povijesnog tkiva Staze - izjavio je Leron Gubler, bivši predsjednik Komore.

