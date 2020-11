Trut: 'Ako će trebati, policija će provaljivati u ilegalne objekte'

Tamo ima i poreznih prekršaja i svakakvih drugačijih. Uključila se i policija, sigurno je da će biti izrečene prekršajne, a možda i kaznene odredbe, komentirao je Trut ilegalne ugostiteljske objekte

<p>Pomoćnik ministra unutarnjih poslova, <strong>Damir Trut </strong>pričao je o kontroli mjera vezanih za širenje korona virusa. Istaknuo je kako je moguće da se u centru Zagreba događaju ilegalne zabave te da ih treba osuditi. </p><p>- To je neprihvatljivo ponašanje, ne samo iz epidemiološkog smisla, nego i svih ostalih - rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/pomocnik-ministra-unutarnjih-poslova-damir-trut-gost-dnevnika-nove-tv---628328.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>. </p><p>- Raditi nešto ilegalno je za društvo, za sve ono što je propisano propisima i zakonom zaista neprihvatljivo - dodao je Trut.</p><p>O tome kako da ljudi koji su na terenu nisu ništa primijetili kaže da su inspektori civilne zaštite ljudi koji ne poznaju noćni život grada.</p><p>- Inspektori civilne zaštite nisu ljudi koji poznaju noćni život. Oni nadziru provedbene mjere stožera koje trebaju nadzirati, došli su u situaciju da moraju nadzirati noćni život, noćne klubove i sve ostale aktivnosti koje se događaju - objasnio je Trut.</p><p>- Oni nadziru puno događaja, od rada trgovina, rada ugostiteljskih objekata, hodaju gradom, nadziru na tisuće i tisuće objekata. Ovaj tjedan je nadzirano oko 7500 objekata u Hrvatskoj - istaknuo je Trut. Naveo je da se radi o velikom broju objekata i da su prošli tjedan izrekli 123 usmena upozorenja i izdali 23 prekršajna naloga. </p><p>- Kazne se naplaćuju sukcesivno, kako prekršajni nalog dolazi na naplatu, a to je negdje oko 600 tisuća kuna. Nama nije glavni cilj kažnjavati i dovoditi one koji rade u situaciju da plaćaju kazne već dovesti društvo u razinu odgovornog ponašanja u kojem nema prenošenja virusa s jedne na drugu osobu - objasnio je Trut.</p><p>Poručio je kako aktivno prate i društvene mreže jer na njima ima različitih informacija, što točnih, što netočnih. </p><p>- Inspektora nema na tisuće kako bi nadzirali svaku osobu ili svaki objekt. Ovo su objekti koji su tajni, koji su napravljeni u prostorima koji nisu namijenjeni za takvu namjenu - rekao je Trut i dodao da ti objekti podliježu i drugačijim nadzorima, ne samo epidemiološkom.</p><p>- Tamo ima i poreznih prekršaja i svakakvih drugačijih. Uključila se i policija, sigurno je da će biti izrečene prekršajne, a možda i kaznene odredbe - najavio je Trut.</p><p>Najavio je da će biti informativnih razgovora. </p><p>- Taksisti znaju, policija će napraviti informativne razgovore sa svima onima koji imaju spoznaje. Napravit će provjere takvih objekata. Oni budu zaključani i unutra se puštaju samo provjerene osobe. Ako će trebati provaliti, provalit će u njih i postupat će se - zaključio je Trut.</p>