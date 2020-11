Trut: Da bi kaznili građane prvo treba donijeti odluku o tome

Prema građanima se išlo edukativno. Znači da se senzibiliziraju i da znaju da se treba zaštititi, da treba zaštititi sebe i druge i cijelo vrijeme radimo takvu jednu edukaciju, poručio je Trut

<p>Zamjenik čelnika Nacionalnog stožera <strong>Damir Trut</strong> komentirao je nove mjere i situaciju s epidemijom korona virusa. Kaže kako od njih sigurno ima koristi. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nove mjere u Hrvatskoj </strong></p><p>- Ove koje su dosadašnje su nam držale broj zaraženih na jednoj određenoj razini i na jednom usporenom rastu. Kako smo vidjeli da broj zaraženih ne pada, danas su predstavljene nove, malo žešće mjere, da tako kažem i nadam se i vjerujem da će one imati svoj pozitivni efekt - rekao je za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a580267/Trut-Da-bi-se-kaznjavalo-fizicke-osobe-treba-mijenjati-zakonski-okvir.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>Na konstataciju kako je premijer najavio sankcije kaže kako ne zna na što je točno premijer mislio, ali kako se stalno nadzire. </p><p>- Znači inspekcije Ravnateljstva civilne zaštite, inspekcije Državnog inspektorata, policija i svi ostali koji su u sustavu nadzora nadziru i kažnjavaju. Poglavito u zadnje vrijeme, zadnjih mjesec dana - ističe Trut. </p><h2>Kazne za nepoštivanje mjera</h2><p>Upitan koliko su kazni ispisali dosad, odgovara:</p><p>- U zadnjih mjesec dana je sigurno preko tridesetak i nešto kazni koje su napisane. Te kazne po Zakonu o sustavu civilne zaštite su za pravne osobe od 20 do 70 tisuća kuna, za odgovornu osobu 10 do 30 tisuća kuna. Znači, po Zakonu o zaštiti stanovništva može biti od 3 do 8 tisuća kuna, mogu biti i po Zakonu o ugostiteljstvu kazne. </p><p><strong>A što je s kažnjavanjem fizičkih osoba?</strong></p><p>- Da bi se kažnjavalo građane, prvo treba donijeti odluku o tome. Mi zaista do sada nismo takvu odluku donijeli. Prema građanima se išlo edukativno. Znači da se senzibiliziraju i da znaju da se treba zaštititi, da treba zaštititi sebe i druge i cijelo vrijeme radimo takvu jednu edukaciju. Koliko smo bili uspješni - u jednom vremenu vrlo uspješni i čini mi se da je u ovo zadnje vrijeme to malo popustilo i da je ta stega malo manja i vjerojatno će se morati pribjeći i tako nečemu - rekao je Trut. </p><p>Na pitanje znači li to da ste treba mijenjati Zakon o civilnoj zaštiti ili Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti da bi se moglo kazniti građane, Trut je rekao:</p><p>- U pravu ste - i dodaje kako ne znam hoće li doći do izmjena zakona te da će se tek vidjeti. </p><h2>Privatna okupljanja</h2><p>Ističe kako se privatna okupljanja teško mogu kontrolirati. </p><p>- Zato i kažem da mi cijelo vrijeme radimo edukaciju i pokušavamo promijeniti svijest građana. Jer građani moraju biti svjesni da se moraju pridržavati mjera. Nema ni toliko policije, ni toliko inspektora civilne zaštite niti toliko bilo kojeg segmenta nadzora koji bi mogao svakom građaninu biti iza leđa i govoriti mu kako i na koji način se treba ponašati. To je utopijsko razmišljanje, svijest građana je ono što je bitno. Mogu reći da se u velikoj većini građani ponašaju kvalitetno i onako kako je propisano - objašnjava Trut. </p><p><strong>Jesmo li u light lockdownu?</strong></p><p>- Ne znam što je lockdown i kako ga definirati. Ja nisam nigdje pročitao definiciju. Ovo što mi imamo to je umjerena odluka ili umjerene mjere prema onoj situaciji i broju zaraženih koji mi imamo i situaciji koju mi imamo danas u Hrvatskoj - komentirao je. </p><p>Kaže kako misli da ugostitelji svakako trpe teret.</p><p>- Ugostiteljstvo je po svom defaultu grana gospodarstva u kojem se događaju druženja, u kojem se ljudi okupljaju, u kojem nešto popiju, nešto pojedu, slave, druže se, itd. To je nešto što zaista nije dobro u ovom trenutku epidemije - smatra Trut. </p><p>O zalihama zaštitne opreme kaže da je dovoljna i da se nedostatak neće dogoditi. </p><p>- Što se tiče zaštitne opreme, ja zaista mislim da se ta situacija neće dogoditi. Mi imamo puna skladišta. Sve ono što izlazi u kratko vrijeme zanavljamo i ponovno ulazi u skladište. Imamo dogovore za veće nabave kojima bi podigli isto tako na jednu višu razinu količinu sredstava - rekao je Trut. </p><p>Osvrnuo se i na održavanje advenata, koji se ove godine neće održati zbog novih mjera. </p><p>- Advent se može proslaviti u krugu obitelji, on je prvenstveno duhovni događaj, a nije samo svjetovni događaj, nije samo hrana i piće kako mnogi misle da je advent. Nažalost, u ovom trenutku mislim da to zaista nije dobro i da se okupljamo na takvim lokacijama i takvim mjestima. Naravno, bit će i zabranjeno odlukom. Treba pričekati iduću godinu - zaključio je. </p>