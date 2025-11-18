Obavijesti

ZGRADA U LOŠEM STANJU

Tucaković o Vjesniku: Ovo je jedan od najzahtjevnijih požara, vatrogasci su bili odsječeni...

Tucaković o Vjesniku: Ovo je jedan od najzahtjevnijih požara, vatrogasci su bili odsječeni...
Zagreb: Pogled na izgoreni Vjesnikov neboder | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Na terenu je i dalje šest vatrogasaca koji povremeno gase manje plamene jezike što se ponovno pojave. Sanacija se, kaže, provodi autoljestvom i mlazovima vode, a dežurstvo će potrajati cijelu noć

Gašenje Vjesnika je bilo jedno od najzahtjevnijih urbanih požara koje smo gasili. Zahtijevao je puno znanja, opreme i vještine. Olakotna okolnost bila je što u zgradi nije bilo ljudi, jer bi spašavanje u ovakvim uvjetima bilo gotovo nemoguće. S tri strane objektu se uopće ne može prići vozilima za rad na visini, što je predstavljalo ogroman problem, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za HRT. 

N1 u zgradi Vjesnika 00:50
N1 u zgradi Vjesnika | Video: N1 Televizija

Na terenu je i dalje šest vatrogasaca koji povremeno gase manje plamene što se ponovno pojave. Sanacija se, kaže, provodi autoljestvom i mlazovima vode, a dežurstvo će potrajati cijelu noć.

Dodao je kako se situacija prati s dronovima, a senzori su zabilježili temperaturu požara koja je premašivala 500°C s vanjske strane, a preko 1000°C s unutarnje.

- Očekujemo da će tijekom noći sigurno biti manjih izbijanja, ali ne bi trebalo biti većih problema - dodao je Tucaković.

Stanje u zgradi je jako loše i teško. Puno toga je izgorjelo, a otkrio je i da su u jednom trenutku vatrogasci bili odsječeni, no zahvaljujući spremnosti, dobroj opremljenosti i pravodobnim odlukama zapovjednika uspjeli su se izvući i izbjeći da ostanu zarobljeni između dva fronta vatre.

Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu
Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Vatrogasci su se probijali kat po kat, gasili požar i uspjeli doći do 14. i 15. kata, no potom su se morali povući. Požar se tijekom noći ponovno aktivirao, pa su se vratili i nastavili gašenje tinjajućih dijelova. Stanje smo pratili i dronom, a temperature na fasadi dosezale su i više od 500 stupnjeva, dok su unutarnje vrijednosti prelazile 1000 - rekao je.

Uzrok požara zasad nije poznat, a morat će ga utvrditi policijska istraga. Ipak, Tucaković napominje da je neuobičajeno da se požar pojavio na tolikom broju katova.

Dio prometnica je zatvoren iz sigurnosnih razloga. Postoji opasnost od pada elemenata s visine, pa molimo građane da se ne približavaju zgradi. Dovoljna je minuta da zapuše vjetar i odnese komad stakla koji može nekoga ozlijediti. Policija je osigurala područje i nema potrebe da ljudi prilaze.

Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu
Zagreb: Pozar u Vjesnikovom neboderu | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Zaključno poručuje da ovaj slučaj treba biti upozorenje svima.

- Često vatrogasni prilazi budu blokirani parkiranim automobilima, što nam otežava dolazak na intervenciju. To nije problem samo ovdje, takvih je situacija mnogo diljem Zagreba. Potrebno je uvesti više reda, jer u ovakvim situacijama svaka sekunda znači razliku - poručuje.

