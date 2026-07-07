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SUKOB NA RIVI

TUČNJAVA U POREČU Dvojica maloljetnika teško ozlijeđena

Piše Antonela Šaponja,
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TUČNJAVA U POREČU Dvojica maloljetnika teško ozlijeđena
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA
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U tučnjavi je teške tjelesne ozljede zadobio maloljetni slovenski državljanin. Naknadno je liječničku pomoć zatražio i maloljetni hrvatski državljanin, kod kojega su također utvrđene teške tjelesne ozljede

Porečka policija prijavila je trojicu mladića zbog sudjelovanja u tučnjavi na porečkoj rivi u kojoj su teško ozlijeđena dvojica maloljetnika. Svi osumnjičenici predani su u pritvorsku jedinicu, izvijestila je Policijska uprava istarska.

Prema policijskom izvješću, sukob se dogodio 20. lipnja oko 3 sata ujutro na porečkoj rivi. U tučnjavi je teške tjelesne ozljede zadobio maloljetni slovenski državljanin. Naknadno je liječničku pomoć zatražio i maloljetni hrvatski državljanin, kod kojega su također utvrđene teške tjelesne ozljede.

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Kriminalističkim istraživanjem policija je najprije utvrdila sumnju da su u tučnjavi sudjelovali 18-godišnjak i jedan maloljetnik. Nakon dovršetka istraživanja, obojica su uz kaznenu prijavu predana u pritvorsku jedinicu.

U nastavku istrage policija je utvrdila sumnju da je u istom kaznenom djelu sudjelovao i 24-godišnjak. On je 4. srpnja priveden u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.

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Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi pronašli ostale moguće sudionike i utvrdili sve okolnosti događaja.

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