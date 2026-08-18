TUGA U AUSTRIJI Otac ubio kćer (8), pokušao presuditi i sebi

Malo austrijsko mjesto Kumberg u Štajerskoj zavijeno je u crno nakon stravične obiteljske tragedije koja se odvila u ponedjeljak kasno navečer unutar obiteljskog doma. Osmogodišnja djevojčica brutalno je ubijena, a za zločin je osumnjičen njezin 37-godišnji otac, koji je nakon svega pokušao oduzeti i vlastiti život.

Alarm je podignut kada su hitne službe zaprimile poziv oko 22:45 sati. Nekoliko policijskih patrola odmah je upućeno na adresu u samom centru Kumberga. Po dolasku, policajce je dočekao prizor iz noćne more. U kupaonici su zatekli teško ozlijeđenog 37-godišnjeg oca s višestrukim reznim ranama, za koje se sumnja da si ih je sam nanio nožem. Istražitelji vjeruju da je muškarac neposredno prije toga istim oružjem napao svoju osmogodišnju kćer, koja je pronađena u kritičnom stanju.

Pristigli tim hitne medicinske pomoći započeo je borbu za život djevojčice na licu mjesta. Zbog težine ozljeda, hitno je prevezena u Sveučilišnu bolnicu u Grazu. Liječnici su učinili sve što je bilo u njihovoj moći, no ozljede od višestrukih ubodnih i reznih rana bile su preteške. Djevojčica je, nažalost, preminula nedugo nakon dolaska u bolnicu.

U trenutku krvavog pohoda u kući je bila i majka djeteta, koja je u stanju teškog šoka te je sada pod punom psihološkom skrbi nadležnog kriznog tima.

Vijest o nezapamćenom zločinu brzo se proširila i ostavila u šoku stanovnike Kumberga, mirne općine s gotovo četiri tisuće žitelja. Mještani u nevjerici odmahuju glavom, ne vjerujući da se takvo što dogodilo u njihovoj sredini. Kuća u kojoj se dogodila tragedija nalazi se u glavnoj ulici, a ironično, na prozorima ima rešetke, vjerojatno postavljene radi zaštite djece.

Otac je nakon pružene liječničke pomoći uhićen i smješten u pritvor. Motiv ovog stravičnog čina još uvijek je misterij, a istragu o svim okolnostima preuzeo je Pokrajinski ured kriminalističke policije Štajerske.

*uz korištenje AI-ja