Tuga u Bjelovaru: 'Otišli su na posao, a više se nisu vratili...'

I dalje smo svi u šoku. Prestali smo raditi. Ne možemo vjerovati da ih više nema. Otišli su na posao, a nisu se vratili. Nama je to jako teško. To je sve što su uspjeli ispričati prijatelji Stipe C. (59) i Indijca Birbe H. (42), radnika bjelovarske Hidroregulacije, koji su u ponedjeljak poginuli na gradilištu zatvora u Bjelovaru. Upraviteljica zatvora u Bjelovaru, Anita Gregl, pojasnila je kako su radnici uklanjali postojeće zidove, podove i krovište. Zgrada zatvora sagrađena je početkom 19. stoljeća pa je cilj rekonstrukcije bio humaniziranje uvjeta. Kako je objavilo Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, na nesretne radnike pao je zabatni zid.

- Pomoć stradalima odmah je pokušao pružiti medicinski tehničar zatvora u Bjelovaru, sa službenicima pravosudne policije. Hitna medicinska pomoć stigla je na mjesto događaja, no liječnici su, nažalost, utvrdili da radnici ne pokazuju znakove života. Na mjesto događaja pristigli su i policajci - objavili su iz ministarstva.

Došao je ondje i ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Zvonimir Penić te rekao kako obiteljima nudi svu potrebnu pomoć.

- Sve nas je duboko potresla tragedija u kojoj su izgubljena dva ljudska života - rekao je Penić na izvanrednoj konferenciji za novinare.

Dodao je kako se ljudski životi ne mogu vratiti, ali su na raspolaganju za sve što mogu učiniti za obitelji stradalih. Naglasio je kako je riječ o prvoj takvoj nesreći u zatvorskom sustavu.

- Nikad nismo zabilježili ovakav slučaj, mada često idemo u adaptacije kaznenih tijela, puno se toga radi, uvijek je to rizično - rekao je Penić.

Direktor tvrtke Hidroregulacija, Dominik Nervo, rekao je kako su u trenutku nesreće na gradilištu bili šest radnika i nadzor radova. Četvorica radnika nisu ozlijeđena.

- Svi radnici bili su osigurani i imali su zaštitu na radu. Poginuli radnici, hrvatski državljanin iz Rovišća i indijski državljanin, bili su zaista dobri radnici, a cijelo poduzeće je u šoku - rekao je Nervo.

Uspio se javiti obitelji poginulog Stipe, dok do obitelji Indijca još nisu došli zbog jezične barijere.

- Poznavao sam Stipu godinama. Bio je to čovjek izuzetne energije, vedrog duha i oštrog smisla za humor. Uvijek spreman na šalu, ali i nevjerojatno vrijedan te predan svemu što je radio. Bio je vrsni majstor, svestran i pouzdan, čovjek na kojega si se uvijek mogao osloniti. Njegova dobrota, radišnost i pozitivna energija ostavili su trag u svima koji su ga poznavali - napisao je za poginuloga jedan od prijatelja.