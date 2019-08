Tukli ljude zbog tekme, a djeca panično vikala: 'Mama, mama!'

Najviše je stradao dečko od 17 godina, koji je bio blizu ulaza. Dobio je šipkom po glavi, a nastavili su ga tući po leđima i kad je pao. Gledala sam gdje mi je dijete te vidjela da se s prijateljicom od 12 godina sakrila ispod stola i zove me: ‘Mama, mama’. Barem sam znala da je živa!

Navalili su mi na supruga, a on se branio stolicom, odbijajući njome stolice i boce koje su letjele prema nama. Dok su njega lemali, iza njega je zaglavila Francuskinja od oko 13 godina. Uspjela sam se odvući iza šanka jer su svi pojurili na stražnja vrata. Letjele su čaše, boce, padali udarci, bilo je strašno. U lokalu je bilo oko 25 ljudi, među njima staraca od 70 godina i djece. Strašno je bilo. Ako se ovo nastavi, ne znam ima li za nas tu budućnosti, rekla nam je Branka Petko (37), vlasnica kafića Petko u Uzdolju kraj Knina. Noga joj je u zavojima jer je u sukobu porezana staklom.

Policija je potvrdila da istražuje slučaj iz Uzdolja u kojem je ozlijeđeno pet ljudi, među kojima i maloljetnik. Nereda je bilo i u Đevrskama kraj Knina.

- Nekoliko nepoznatih ljudi u ugostiteljskom objektu u Uzdolju verbalno i tjelesno napalo je vlasnicu i goste oko 22.30 sati. Oštetili su i inventar kafića. Tom prilikom je pet ljudi lakše ozlijeđeno, među kojima i jedan maloljetnik. Nakon toga, oko 22.50 sati, u mjestu Đevrske nekoliko nepoznatih ljudi verbalno je, a potom i tjelesno napalo vlasnika kafića i goste te oštetilo inventar. Nasreću, nitko nije ozlijeđen - priopćili su iz šibenske policije.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Gosti u Đevrskama navodno nisu ni imali program na kojem se gledala Crvena zvezda, nego su gledali utakmicu Dinama.

Policajci kažu da su priveli nekoliko ljudi te da utvrđuju sve okolnosti i ljude koji su demolirali kafiće. Okvalificirali su ga kao kazneno djelo nasilničkog ponašanja, nanošenje tjelesnih ozljeda i oštećenja tuđe stvari, no nisu naveli da su napadači tukli iz mržnje.

- Sve je otvoreno. Pričekajmo kraj istrage - kažu iz policije.

Bila je to organizirana skupina od 15-ak mladića koja je ciljano došla jer znaju da sam Srbin! Ovo je namjerno, organizirano i ciljano napravljeno. Prije njih pola sata bio je jedan dečko koji im je bio izvidnica, rekao nam je razočarani Boris Petko, suvlasnik kafića i Brankin suprug.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Dodao je kako je taj mladić popio samo pola naručenog piva i otišao nervozan.

- Ja sam navijač i prošao sam pola svijeta, ali nisam vidio ni jednu frakciju navijačke skupine da bi dijete udarilo. Ovo je bože sačuvaj! Izudarali su šipkama dijete, hospitaliziran je, a ozlijedili su i tri starca od 70 godina - kazao nam je Petko.

Nada se da će policija brzo uhititi napadače i zbog njegovih gostiju koji su ondje došli iz SAD-a, Francuske, Njemačke i Velike Britanije.

Kako piše Feral News, među ozlijeđenima je i Britanac, kojeg je napadač udario drškom mačete. Lakše je ozlijeđen te je o svemu obaviješteno i njihovo veleposlanstvo u Zagrebu. Branko Petrović, otac ozlijeđenog maloljetnika, šokiran je i prestrašen.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Dijete mi je došlo krvave glave i uplakano na vrata. Rekao je: ‘Gasi svjetlo, zaključaj, pobit će nas, tuku sve u kafiću!’.

Supruga je ostala s njim, a ja sam otrčao do kafića, koji je sto metara od naše kuće. Nikoga više nije bilo. Sin mi je još u bolnici, ima osam šavova na glavi i ogrebotine po leđima, ali stabilno je i danas će ga pustiti iz bolnice. Zgrožen sam, živimo tu 15 godina i ovo je prvi incident na nacionalnoj osnovi - rekaonam je Petrović.

Napad je osudio i gradonačelnik Knina Marko Jelić.

- Osuđujem bilo kakvo nasilje, a pogotovo kukavičke činove poput napada zamaskiranih osoba na djecu i ljude koji imaju pravo navijati za koga god žele - kaže Jelić.

Zvezda: Razočarani smo napadom, mi smo za fair-play

FK Crvena zvezda je duboko razočaran činjenicom da su njegovi navijači u mjestu Uzdolje kod Knina napadnuti dok su pratili utakmicu našeg kluba s ekipom Young Boys.

Crvena zvezda je klub koji se uvijek zalagao za fair-play, a samim time da svakom navijaču bude dozvoljeno da iskaže svoju navijačku pripadnost. Naš klub ovim putem šalje podršku svim povrijeđenim navijačima i nudi svu neophodnu pomoć, a od nadležnih organa traži da što prije budu otkriveni i procesuirani počinitelji ovog kukavičkog napada.

Istragom će se tek vidjeti je li tu bilo mržnje

U hrvatskom kaznenom zakonu ne postoji posebno zabilježeno kazneno djelo koje bi se zvalo zločin iz mržnje, nego je ta mržnja motiv u ostalim kaznenim djelima, kao što su nasilničko ponašanje, tjelesna ozljeda ili prisila, kaže nam poznati kazneni odvjetnik Branko Šerić.

No kako bi neki zločin bio uopće tako evidentiran, policija to mora navesti u svojoj prijavi državnom odvjetništvu. Tad se pozivaju na član 87. Kaznenog zakona. On zločin iz mržnje pojašnjava kao kazneno djelo počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etničkog podrijetla, jezika, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta. Postupanje zbog mržnje uzima se zato kao otegotna okolnost.

- Ta mržnja ne odnosi se samo na ova demoliranja kafića, nego i na sukobe među navijačima. Nedavno su se tako sukobili i navijači Armade i BBB-a te za to možemo reći da su se mlatili iz mržnje - kaže Šerić.

Iz PU šibensko-kninske još nisu naveli kako je zločin bio motiviran mržnjom. To su pravdali kriminalističkom istragom koja i dalje traje. Dodali su kako moraju utvrditi sve činjenice, ispitati svjedoke i naći počinitelje te će tek tad istraga biti potpuna. O cijelom slučaju je obaviješten i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. On je o tome informirao premijera Plenkovića, koji smatra da ne postoji klima napada na Srbe, nego kako su to samo djela nekih pojedinaca.

- Uvijek ima onih koji su devijantni. Ne daj Bože da je to pravilo, to bi bila zabrinjavajuća okolnost u Hrvatskoj. Zato sam rekao da manjine trebaju biti dio parlamentarne većine u Hrvatskoj - rekao je Plenković.

