Turirao pa ostao bez motocikla u Labinu, drugi pijan bježao od policajaca u Umagu na motoru

Labinska policija oduzela je motocikl mladiću (23) koji je 15. kolovoza oko 18 sati vozio neregistrirani motociklo državnom cestom iz smjera Pule u smjera Rijeke. Dolaskom u Plomin ustrajno dodavao gas na motociklu i doveo fa u gornju dopuštenu granicu okretaja što je prouzročilo glasan zvuk motocikla tzv. "pucanje iz auspuha".

Isto je ponovio i oko 18.15 sati kada se istom cestom vraćao u smjeru Pule, a koja buka je uznemirila stanare okolnih kuća, kao i goste obližnjih restorana. Od mladića je privremeno oduzet motocikl, a slijede mu prijave zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o obveznim osiguranjima u prometu.

Umaška policija je u petak oko 19.05 sati na cesti D-300 u mjestu Juricani uočila motocikl slovenske registracijske oznake koji se nije zaustavio na date mu zvučne i svjetlosne signale. Vozač se okrenuo motociklom i naglo ubrzao u smjeru Petrovije, da bi se ipak zaustavio nekoliko stotina metara dalje.

Kontrolom je utvrđeno kako motociklom upravlja Slovenac (49) pod utjecajem alkohola od 1.42 promila te kako na glavi nije imao zaštitnu kacigu. Vozaču je određen smještaj u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnih sredstava te je kažnjen sa 1180 i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja vozilima A kategorije u trajanju od dva mjeseca, a sa 130 eura je kažnjen i 41-godišnji slovenski državljanin koji se na motociklu vozio bez kacige u svojstvu putnika.

