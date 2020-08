Turizam na 70 posto, došlo više Nijemaca: 'Rijetko tko očekivao je ovoliki broj turista, ima nade'

Počeli su školski praznici u dvije najjužnije njemačke pokrajine, Bavarskoj i Baden Württemberg, a Nijemci su naši najbrojniji i najvjerniji gosti, kaže nam to direktor TZ Istarske županije

<p>Sve što smo do sada kvalitetno učinili na pripremi i organizaciji ove turističke godine, kao i učinkovite epidemiološke mjere, omogućili su nam vrlo dobre rezultate. Nakon lipnja u kojem se turizam konačno pokrenuo, u srpnju se promet intenzivirao i protekli vikend je bio rekordan. Ocijenio je to direktor TZ Istarske županije <strong>Denis Ivošević.</strong></p><p>Podaci HTZ-a iz sustava eVisitor također su vrlo optimistični, pa je tako rečeno da je od 1. do 9. kolovoza ostvareno više od milijun dolazaka i 7,2 milijuna noćenja, što je oko 70 posto prošlogodišnjeg rezultata za isto razdoblje.</p><p>Najviše noćenja ostvareno je u Istri, 1,7 milijuna, a slijede Kvarner (1,4) te Splitsko-dalmatinska i Zadarska županija (1,3). U kolovozu najbrojniji su Nijemci - ima ih 225.000, a to je čak šest posto više nego lani!</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kolona na autocesti A1 </strong></p><p>- Upravo su počeli školski praznici u dvije najjužnije njemačke pokrajine: Bavarskoj i Baden Württembergu, koji su naši najbrojniji i najvjerniji gosti. Ako se budemo i nadalje držali novih pravila ponašanja, vjerujem da ćemo do kraja rujna ostvariti rezultat kojim ćemo biti ponosni, a taj isti rezultat će nam biti najbolja marketinška reputacija i promocija za iduću godinu, koja također neće biti ni jednostavna ni lagana - rekao je Ivošević.</p><p>I bivši ministar turizma <strong>Anton Kliman</strong> kazao je da ga veseli ovakva reakcija s tržišta, posebice Njemačke, Austrije i Slovenije, ali i drugih gostiju koji dolaze.</p><p>- Prepoznali su rad naše vlade i svih turističkih djelatnika, a protekli vikend, koji je iznimno uspješan, nada je da će sezona potrajati. No trebat će i dalje pomoć države i u turističkom i ugostiteljskom sektoru, a resorna ministarstva trebaju računati s tim da će sljedeće godine biti izuzetno jaka konkurencija jer se očekuje cjepivo protiv korona virusa - kazao je bivši ministar Kliman.</p><p>Privatni iznajmljivač <strong>Ivo Lorencin</strong> iz Medulina u Istri kaže kako je rijetko tko očekivao ovoliki broj gostiju unatoč pandemiji.</p><p>- Ova priča i potvrđuje kako je u Hrvatskoj, a pogotovo u Istri, turizam na čvrstim nogama zbog blizine emitivnih tržišta. Sezona je, barem dosad, bila vrlo čudna, s otkazima i novim rezervacijama koje su išle u valovima. Negdje polovicom srpnja se već osjetio pritisak, telefon zvoni više puta dnevno, traži se apartman viška. Mnogi su, nažalost, u panici spustili cijene, no trenutna potražnja govori kako to nije bilo potrebno. Osjeća se isto kako ta potražnja pada prema kraju kolovoza, kao da su svi odlučili sad iskoristiti godišnji jer je budućnost neizvjesna. Teško je prognozirati kakav će biti rujan jer je velika većina rezervacija - ‘last minute’.</p>