Turska izdala nalog za uhićenje Netanyahua i još 36 izraelskih dužnosnika zbog genocida

Turske vlasti izdale su u petak naloge za uhićenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i još nekoliko desetaka visokih izraelskih dužnosnika, optužujući ih za genocid i zločine protiv čovječnosti.

Ured glavnog tužitelja u Istanbulu objavio je da je izdano ukupno 37 naloga, među kojima su i imena izraelskog ministra obrane Israela Katza, ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben Gvira te načelnika Glavnog stožera Eyala Zamira.

Prema priopćenju tužiteljstva, dužnosnici se terete za zločine počinjene u Pojasu Gaze te protiv flotile koja je prošlog mjeseca prevozila humanitarnu pomoć, a koju su presrele izraelske snage.

Izrael je odmah reagirao i odbacio turske optužbe. Ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar nazvao je odluku “PR trikom” predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

– U Erdoganovoj Turskoj pravosuđe je odavno postalo oruđe za ušutkavanje političkih protivnika i pritvaranje novinara, sudaca i gradonačelnika – napisao je Sa’ar na društvenim mrežama, podsjetivši i na uhićenje istanbulskog gradonačelnika Ekrema Imamoglua ranije ove godine.

Imamoglu, Erdoganov glavni politički suparnik, uhićen je u ožujku u okviru istrage o korupciji i terorizmu.

Palestinski Hamas pozdravio je odluku Turske, poručivši da taj potez “odražava stavove turskog naroda i njegovog vodstva”, prenosi CNN.

Turski nalog protiv Netanyahua i drugih izraelskih dužnosnika dolazi gotovo godinu dana nakon što je Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao sličan nalog za izraelskog premijera zbog sumnji na ratne zločine. Netanyahu je tada optužbe ICC-a odbacio kao “apsurdne i antisemitske”.