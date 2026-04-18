'KONTINUIRANA OKUPACIJA'

Turski ministar optužio Izrael: 'Rat koriste za širenje teritorija'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Turski šef diplomacije poručio da Benjaminu Netanyahu i njegova vlada ne traže samo sigurnost, već i dodatnu kontrolu nad regijom

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan optužio je u subotu Izrael da koristi rat na Bliskom istoku kao izgovor za "okupaciju dodatnog teritorija". "Izrael ne želi osigurati vlastitu sigurnost; Izrael želi još teritorija. Netanyahuova vlada koristi sigurnost kao izgovor za okupaciju dodatnog teritorija", rekao je turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan na diplomatskom forumu u Antaliji na jugu Turske. Prema šefu turske diplomacije, osim palestinskih teritorija (Pojas Gaze, Zapadna obala, Istočni Jeruzalem), Izrael sada pokušava ostvariti svoju dominaciju nad teritorijima koji pripadaju Libanonu i Siriji.

"Ovo je kontinuirana okupacija i ekspanzionizam (...) Ovo mora prestati", dodao je Fidan te je ustvrdio da je "Izrael stvorio iluziju na međunarodnoj razini pretvarajući se da zahtijeva samo vlastitu sigurnost". 

Turski ministar vanjskih poslova već je u ponedjeljak optužio Izrael da želi pretvoriti Tursku u svog "novog neprijatelja" nakon što je izraelski ministar vanjskih poslova Israel Katz opisao Tursku "tigrom od papira". 

Fidan je u subotu također izrazio žaljenje što sukob na Bliskom istoku usporava napore, uključujući i one koje poduzima Ankara, za okončanje sukoba u Ukrajini.

"Ovo je rat između Rusije i Ukrajine potisnulo u drugi plan", rekao je Fidan i pozvao na nastavak napora za kraj rata u Ukrajini kada se na Bliskom istoku uspostavi mir.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

