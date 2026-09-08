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DOSAD OBJAVILI ČETIRI

Turudić najavio da uskoro stižu još tri izvješća oko otpada

Piše 24sata,
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Turudić najavio da uskoro stižu još tri izvješća oko otpada
Zagreb: Ministar Medved na identifikaciji žrtava iz Domovinskog rata | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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USKOK je ranije objavio rezultate vještačenja provedenih u sklopu istrage. U izvješću Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer" navodi se prisutnost visokih koncentracija mikroplastike i teških metala u podzemnim vodama na istraživanom području.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je u utorak objavu još triju izvješća povezanih s istragom nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina. Turudić je tijekom obilaska državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu rekao da su dosad objavljena četiri izvješća, a da će još tri biti objavljena vrlo brzo.

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USKOK je ranije objavio rezultate vještačenja provedenih u sklopu istrage. U izvješću Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer" navodi se prisutnost visokih koncentracija mikroplastike i teških metala u podzemnim vodama na istraživanom području.

Turudić je objavljene nalaze nazvao "pobjedom institucija" i poručio da oni potvrđuju kako institucije rade svoj posao.

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