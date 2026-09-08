Turudić najavio da uskoro stižu još tri izvješća oko otpada

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić najavio je u utorak objavu još triju izvješća povezanih s istragom nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina. Turudić je tijekom obilaska državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu rekao da su dosad objavljena četiri izvješća, a da će još tri biti objavljena vrlo brzo.

- U lipnju smo donijeli izmjene poslovnika državnog odvjetništva koje su nam dale alat da državni odvjetnik diskrecijski odluči, ako postoji javni interes, da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida - rekao je Turudić, piše HRT.

USKOK je ranije objavio rezultate vještačenja provedenih u sklopu istrage. U izvješću Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer" navodi se prisutnost visokih koncentracija mikroplastike i teških metala u podzemnim vodama na istraživanom području.

Turudić je objavljene nalaze nazvao "pobjedom institucija" i poručio da oni potvrđuju kako institucije rade svoj posao.