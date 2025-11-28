Turudić se oglasio o uhićenju Mikulića: Uhićen je dok je bio u lovu. To su ozbiljne optužbe...

Radi se o koruptivnim kaznenim djelima protiv ukupno četiri okrivljenika. Kad je u pitanju jedna takva visoko pozicionirana osoba, naravno da su to ozbiljne optužbe i da odjeknu u javnosti, kazao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o uhićenju bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, njegova kuma i dvojice poduzetnika za RTL Danas, javlja Net.hr.

Podsjećamo, Mikulić i njegov kum Dragan Krasić uhićeni su pod d sumnjom da su dobili 120.000 eura i veće količine mesa kao mito od vlasnika kamenoloma Ivice Vugrinca i Gorana Večkovića. I oni su uhićeni.

Kako 24sata doznaje, Ivica Vugrinec i Goran Večković su za svoje kamenolome tražili od sad bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i njegovog kuma Dragana Krasića opću zaštitu od Državnog inspektorata. Preciznije, u dva navrata su Mikuliću i Krasiću, kako se sumnja, dali sve skupa 120 tisuća eura i veće količine mesa kako bi ova dvojica pogodovala pri davanju koncesija za eksploataciju tehničko građevnog kamena i utvrđivanja eksploatacijskih polja, odnosno gdje mogu kopati.

Kako doznajemo, istražitelji nisu htjeli 'ovako brzo' uhititi Mikulića, no do njih je došlo da 24sata ima informacije o tome da se Mikulić sastajao sa Šincekom i da Šincek tvrdi da je Mikulić tražio pola milijuna eura mita.

Mikulić se u trenutku kad su 24sata objavila da je pod istragom nalazio u lovu kraj Hrvatske Kostajnice, gdje često odlazi. U strahu da Mikulić ne pročita vijest i pobjegne preko granice u BiH, policija je odmah krenula u akciju. Uhitili su ga u četvrtak nešto nakon 17 sati na čeki na području Zrinske gore.

Novinari su pitali Turudića kako to da je uhićen u lovu i je li doista postojala opasnost od bijega u susjedstvo...

- 'Ja sam to čuo od vas, nemam pojma. Uhićen je u lovu kad je bio u lovu. Rano ujutro tražili smo dvadesetak naloga od Županijskog suda u Zagrebu i kad smo ih ishodili, krenuli smo u realizaciju - kazao je Turudić, piše Net.hr.

