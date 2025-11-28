Obavijesti

News

Komentari 1
GLAVNI DRŽAVNI ODVJETNIK

Turudić se oglasio o uhićenju Mikulića: Uhićen je dok je bio u lovu. To su ozbiljne optužbe...

Piše 24sata, Laura Šiprak,
Čitanje članka: 3 min
Turudić se oglasio o uhićenju Mikulića: Uhićen je dok je bio u lovu. To su ozbiljne optužbe...
Foto: David Jerkovic/PIXSELL, Goran Stanzl/PIXSELL, Canva

Rano ujutro tražili smo dvadesetak naloga od Županijskog suda u Zagrebu i kad smo ih ishodili, krenuli smo u realizaciju, kazao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o uhićenju Mikulića...

Radi se o koruptivnim kaznenim djelima protiv ukupno četiri okrivljenika. Kad je u pitanju jedna takva visoko pozicionirana osoba, naravno da su to ozbiljne optužbe i da odjeknu u javnosti, kazao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o uhićenju bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, njegova kuma i dvojice poduzetnika za RTL Danas, javlja Net.hr.

POGLEDAJTE GALERIJU: Dovođenje na ispitivanje u Uskok

Na ispitivanje u USKOK doveden je Andrija Mikuli? Na ispitivanje u USKOK doveden je Andrija Mikuli? Na ispitivanje u USKOK doveden je Andrija Mikuli?
18
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Podsjećamo, Mikulić i njegov kum Dragan Krasić uhićeni su pod d sumnjom da su dobili 120.000 eura i veće količine mesa kao mito od vlasnika kamenoloma Ivice Vugrinca i Gorana Večkovića. I oni su uhićeni.

PAD GLAVNOG INSPEKTORA Nevjerojatni detalji mita za Mikulića: Dobio je žutu kuvertu, pa s kumom dogovorio podjelu
Nevjerojatni detalji mita za Mikulića: Dobio je žutu kuvertu, pa s kumom dogovorio podjelu

Kako 24sata doznaje, Ivica Vugrinec i Goran Večković su za svoje kamenolome tražili od sad bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i njegovog kuma Dragana Krasića opću zaštitu od Državnog inspektorata. Preciznije, u dva navrata su Mikuliću i Krasiću, kako se sumnja, dali sve skupa 120 tisuća eura i veće količine mesa kako bi ova dvojica pogodovala pri davanju koncesija za eksploataciju tehničko građevnog kamena i utvrđivanja eksploatacijskih polja, odnosno gdje mogu kopati.

Kako doznajemo, istražitelji nisu htjeli 'ovako brzo' uhititi Mikulića, no do njih je došlo da 24sata ima informacije o tome da se Mikulić sastajao sa Šincekom i da Šincek tvrdi da je Mikulić tražio pola milijuna eura mita.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković: Nismo imali saznanja o akciji'...

Pokretanje videa...

Plenković o uhićenju Mikulića: 'Nismo imali saznanja o akciji' 00:52
Plenković o uhićenju Mikulića: 'Nismo imali saznanja o akciji' | Video: 24sata/pixsell

Mikulić se u trenutku kad su 24sata objavila da je pod istragom nalazio u lovu kraj Hrvatske Kostajnice, gdje često odlazi. U strahu da Mikulić ne pročita vijest i pobjegne preko granice u BiH, policija je odmah krenula u akciju. Uhitili su ga u četvrtak nešto nakon 17 sati na čeki na području Zrinske gore. 

MOĆNI AUTOMOBIL Misterij skupog Range Rovera u Mikulićevom dvorištu: Nema ga u imovinskoj, a nije službeni...
Misterij skupog Range Rovera u Mikulićevom dvorištu: Nema ga u imovinskoj, a nije službeni...

Novinari su pitali Turudića kako to da je uhićen u lovu i je li doista postojala opasnost od bijega u susjedstvo...

- 'Ja sam to čuo od vas, nemam pojma. Uhićen je u lovu kad je bio u lovu. Rano ujutro tražili smo dvadesetak naloga od Županijskog suda u Zagrebu i kad smo ih ishodili, krenuli smo u realizaciju - kazao je Turudić, piše Net.hr.

Ovdje pratite sve o velikoj aferi iz minute u minutu

OGROMNA AFERA FOTO Mikulić, Krasić i Vugrinec stigli na ispitivanje u Uskok: Pogledajte kako su ih doveli...
FOTO Mikulić, Krasić i Vugrinec stigli na ispitivanje u Uskok: Pogledajte kako su ih doveli...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Imamo nevjerojatne detalje o mitu za Mikulića: Na ispitivanje stigli on i kum...
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Imamo nevjerojatne detalje o mitu za Mikulića: Na ispitivanje stigli on i kum...

Upitan oko Mikulićeve smjene i činjenice da se ona poklopila s njegovim uhićenjem, premijer Andrej Plenković kazao je da to nije razlog smjene te nisu znali za akciju USKOK-a protiv Mikulića...
Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?
RODITELJI U STRAHU

Užas na istoku Hrvatske: Uhitili odgojiteljicu iz vrtića! Širila je snimke dječje pornografije?

Iz grada osnivača potvrdili su da je početkom mjeseca uhićena jedna odgajateljica. Ono za što ju se sumnjiči je stravično...
Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'
PAD GLAVNOG INSPEKTORA

Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'

Andrija Mikulić godinama je bio jedan od najmoćnijih HDZ-ovih ljudi u državi s golemim ovlastima... Slučaj se indirektno povezuje s uhićenjima zbog otpada u Gospiću, ali i zbog mita oko kamenoloma u Zagorju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025