Veselin Milić ostaje pod istragom zbog više kaznenih djela, ali tužitelji tvrde da nema dokaza da je pomagao počinitelju ubojstva nakon zločina
Tužitelji odbacili dio optužbi protiv šefa beogradske policije
Tužitelji su u utorak objavili da su odbacili dio kaznene prijave protiv bivšeg šefa beogradske policije za pomaganje počinitelju ubojstva navodnog mafijaša, u aferi koja je ukazala na veze pripadnika policije s kriminalnim klanovima. Veselin Milić, načelnik beogradske policije i bivši savjetnik predsjednika Aleksandra Vučića, uhićen je 15. svibnja i otada se nalazi u pritvoru. Osumnjičen je za više kaznenih djela, uključujući prikrivanje ubojstva u beogradskom restoranu 12. svibnja i onemogućavanje da se rasvjetle okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića Baje, kojeg su mediji povezivali s jednim od mafijaških klanova. Nakon nekoliko dana policija je objavila da je u zakopanoj bačvi nađeno tijelo ubijenog Nešovića. Istaga o svim okolnostima tog zločina i umješanim osobama i dalje traje.
Tužitelji su u utorak priopćili da je istraga pokazala da nema dokaza da je Milić pomagao počinitelju poslije počinjenog ubojstva, ali da je imao saznanja o tome i da je kao službena osoba propustio prijaviti kazneno djelo.
Nakon uhićenja nsvog bivšeg savjetnika za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, Vučić je najavio donošenje zakona i sankcioniranje policijskih i vojnih dužnosnika koji štite kriminalce.
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