Tužitelji odbacili dio optužbi protiv šefa beogradske policije

Tužitelji su u utorak objavili da su odbacili dio kaznene prijave protiv bivšeg šefa beogradske policije za pomaganje počinitelju ubojstva navodnog mafijaša, u aferi koja je ukazala na veze pripadnika policije s kriminalnim klanovima. Veselin Milić, načelnik beogradske policije i bivši savjetnik predsjednika Aleksandra Vučića, uhićen je 15. svibnja i otada se nalazi u pritvoru. Osumnjičen je za više kaznenih djela, uključujući prikrivanje ubojstva u beogradskom restoranu 12. svibnja i onemogućavanje da se rasvjetle okolnosti nestanka Aleksandra Nešovića Baje, kojeg su mediji povezivali s jednim od mafijaških klanova. Nakon nekoliko dana policija je objavila da je u zakopanoj bačvi nađeno tijelo ubijenog Nešovića. Istaga o svim okolnostima tog zločina i umješanim osobama i dalje traje.

Tužitelji su u utorak priopćili da je istraga pokazala da nema dokaza da je Milić pomagao počinitelju poslije počinjenog ubojstva, ali da je imao saznanja o tome i da je kao službena osoba propustio prijaviti kazneno djelo.

Nakon uhićenja nsvog bivšeg savjetnika za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, Vučić je najavio donošenje zakona i sankcioniranje policijskih i vojnih dužnosnika koji štite kriminalce.