VIDEO POTRESNO Razrednica ubijenog Luke: Sahranjujem već 3. učenika. Svaki put maturanta

"Poručujem svima nama odraslima da našoj djeci učinimo bolji i sigurniji život jer je to naša obaveza. Ja sam nastavnik i nastavit ću se baviti odgojem i obrazovanjem naše djece, ali moram biti iskrena – u nastavi sam više od 30 godina i moj Drniš pamti ružne priče. Sahranjujem već trećeg učenika. Svaki put bio je maturant i svaki put pred kraj drugog polugodišta. Neću reći da ne mogu više, moram zbog njih, ali nekoga tamo molim da se ovo više nikada ne dogodi. Dvoje ih je stradalo od onih koji nose ljudsko tijelo, ali u njima ljudske duše i empatije nema", kazala je jedva suzdržavajući suze razrednica ubijenog Luke Milovca, Ivana Grabić Marin, piše Dalmatinski portal...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Izjava razrednice Luke Milovca | Video: Dalmatinski portal

Nakon komemoracije u srednjoj školi obratila se javnosti, shrvana je ovom tragedijom...

- Radovala sam se petku, jer su mi prošli petak poslali razredničku majicu i s nestrpljenjem smo čekali upravo ono što čeka svaki nastavnik, svaki maturant i svaki roditelj kada ispraća svoje punoljetno dijete na jedan novi put. Došao je taj vikend, došao je ovaj utorak, ali petka nema. Maloprije sam bila dolje u kabinetu i gledam one zviždaljke, sve one rekvizite koje su oni trebali koristiti upravo ovdje ispred ove škole, proveseliti se i otići svojim putem kao i svi mi odrasli. Netko je to tako naprasito prekinuo - kazala je Lukina razrednica, piše Dalmatinski portal.

Luku je opisala kao fantastičnog učenika, bila je sigurna da bi on gradio bolju Hrvatsku...

. Mogu samo reći sokole moj poleti visoko i čuvaj nas sve odozgo, laka ti hrvatska zemlja - kazala je Lukina razrednica, piše N1.

Lukinog ubojicu, Kristijana Aleksića, policija je u popodnevnim satima utorka dovela na šibenski sud.

Brojni maturanti i drugi Šibenčani okupili su se danas na tihom prosvjedu ispred suda u Šibeniku, pod nazivom '19 minuta šutnje za Luku'. Okupljeni su tražili odgovornost institucija i izrazili nezadovoljstvo radom pravosudnog sustava. Bijesni su jer je čovjek koji je ranio ubio, koji je osuđen i zbog napada u zatvoru, kojem je 2023. godine otkriveno oružje... Slobodno šetao gradom.

U srijedu u 19 sati prosvjed je najavljen i u Drnišu.

Ovdje pratite sve oko ubojstva u Drnišu iz minute u minutu