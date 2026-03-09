Obavijesti

TRUMP KRIVI IRAN

Veleposlanik SAD-a o napadu na školu s 165 mrtvih: ‘Ponekad se događaju tragične pogreške’

Piše Ivan Jukić,
Veleposlanik SAD-a o napadu na školu s 165 mrtvih: ‘Ponekad se događaju tragične pogreške’
Foto: Marijan Murat/DPA

Napad se dogodio 28. veljače, u prvim satima rata, kada je pogođena škola u južnom iranskom gradu Minabu

Admiral

Američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Michael Waltz nije želio potvrditi tvrdnju predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da Iran stoji iza napada na školu za djevojčice u kojem je poginulo najmanje 165 ljudi. Trump je u subotu iznio drugačiju procjenu te je za smrtonosni napad optužio Teheran. 

- Ostavit ću to istražiteljima da utvrde - rekao je Waltz voditeljici Marthi Raddatz u emisiji ABC-ja "This Week".

Napad se dogodio 28. veljače, u prvim satima rata, kada je pogođena škola u južnom iranskom gradu Minabu. Prema pisanju New York Timesa objavljenom u srijedu, analiza dostupnih podataka sugerira da je napad možda povezan s američkim zračnim udarima na obližnju pomorsku bazu.

Trump je u subotu, međutim, iznio drugačiju procjenu te je za smrtonosni napad optužio Teheran. 

- Po mom mišljenju, na temelju onoga što sam vidio, to je učinio Iran - rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One.

KLJUČNI PROLAZ Problemi u Iraku: Obustavili su proizvodnju nafte nakon što je blokiran Hormuški tjesnac
Problemi u Iraku: Obustavili su proizvodnju nafte nakon što je blokiran Hormuški tjesnac

S predsjednikom je putovao i američki ministar obrane Pete Hegseth, koji je naglasio da istraga još traje, ali je pritom iznio optužbe na račun Irana. "Jedina strana koja cilja civile je Iran."

Waltz je u nedjelju ponovio da konačni zaključci još nisu doneseni te da se okolnosti napada i dalje ispituju. 

- Kao što je rekao ministar Hegseth, to je pod istragom. Mogu vam reći, kao veteran, bez ikakve sumnje, da Sjedinjene Države čine sve što mogu kako bi izbjegle civilne žrtve. Ponekad se, naravno, događaju tragične pogreške - rekao je bivši časnik američkih specijalnih snaga.

KAOS NA BLISKOM ISTOKU Hrvat iz Irana za 24sata otkriva: 'Pobjegao sam od bombi iz grada na selo. Interneta nema'
Hrvat iz Irana za 24sata otkriva: 'Pobjegao sam od bombi iz grada na selo. Interneta nema'

S druge strane, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči odbacio je tvrdnje da bi Iran mogao biti odgovoran za napad na vlastitu školu. Gostujući u emisiji NBC-ja "Meet the Press", rekao je: "To je naša škola. To su naši učenici, naše djevojčice. Napao ih je američki borbeni avion i ubijene su. Zašto bi Iran bio odgovoran?"

Na njegove riječi Waltz je odgovorio optužbama na račun iranskog režima, ističući da Teheran ima dugu povijest nasilja nad vlastitim građanima koji se protive vlasti. 

- Pomalo je nevjerojatno slušati optužbe iranskog režima nakon što su doslovno mitraljirali vlastite ljude na ulicama - ustvrdio je.

