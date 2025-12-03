Tvrtka za javni prijevoz u Rimu građanima nudi povrat novca za lošu uslugu i brojna kašnjenja

Rimska tvrtka za javni prijevoz Atac obvezala se građanima ponuditi povrat novca za lošu uslugu, priopćio je u srijedu regulator za zaštitu tržišnog natjecanja, okončavši istragu protiv prijevoznika. Krajem veljače talijanski regulator otvorio je istragu kako bi utvrdio je li rimsko gradsko poduzeće za javni prijevoz građanima osiguralo ugovorenu kvalitetu usluge.

Istraga o „mogućim nepoštenim poslovnim praksama" pokrenuta je na temelju pritužbi da Atac navodno nije ispunio standarde kvalitete koje je ugovorio s gradom Rimom u razdoblju od 2021. do 2023., naveli su regulatori u priopćenju objavljenom 25. veljače.

Gradska tvrtka nije ispunila ciljeve pravovremenog dolaska i odlaska vozila, funkcionalnosti pokretnih stepenica i dizala i zapošljavanja zaštitara na stanicama podzemne željeznice, dodali su.

Istraga je zatvorena nakon što se Atac obvezao izdvojiti više od tri milijuna eura za povrat novca vlasnicima godišnjih karata, naveo je regulator u srijedu, koji uz tržišno natjecanje vodi računa i o pravima potrošača. Prema talijanskom zakonu, kršenje propisa o pravima potrošača može tvrtkama donijeti novčane kazne u rasponu od 5.000 do 10 milijuna eura.

Atac će svakom vlasniku godišnje karte za 2024. isplatiti po pet eura, a isti iznos dobit će i vlasnici godišnjih karata u razdoblju od 2021. do 2023. godine. Godišnje karte za javni prijevoz u Rimu stoje 250 eura, kada se isključe popusti. Atac se također, sukladno zahtjevima regulatora, obvezao godišnje izdvojiti 2,6 milijuna eura za obuku radnika na stanicama metroa i za zapošljavanje novih.

Rimski javni prijevoznik uvest će i novu mobilnu aplikaciju koja će građanima nuditi djelomični povrat novca ako prijevoz na redovnim autobusnim, tramvajskim i metro linija kasni više od 15 minuta.

Javni prijevoz u Rimu na zlu je glasu zbog neučinkovitosti, a gradsko poduzeće naglasilo je u sporu s regulatorom da je poboljšalo usluge zahvaljujući sredstvima EU-a nakon COVID-a i vladinom financiranju za pripremu Svete katoličke godine 2025. koja završava 28. prosinca.