U 3. maju počeli su gradnju polarnog kruzera Eclipse II

U Brodogradilištu 3. maj u petak je svečano obilježen početak radova na rezanju limova za izgradnju trupa polarnog kruzera Eclipse II, koji se gradi za australsku Scenic grupu, a ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat pritom je istaknuo da je to nakon četiri godine prva novogradnja u tom brodogradilištu.

Ukupno je za izgradanju broda Eclipse II (novogradnja 734)u 3. maj dopremljeno tisuću tona čeličnih limova iz Sjeverne Makedonije.

Riječ je o prvom od ukupno pet luksuznih putničkih brodova za krstarenja polarnim područjima, svaki kapaciteta 200 putnika, koje Scenic grupa želi graditi u 3. maju. Ugovor o gradnji prvog trupa i njegovom djelomičnom opremanju, koji je potpisan sa Scenicovom tvrtkom PEC 2 Limited, bit će prenesen na Scenicovu tvrtku kćer - riječku tvrtku MKM Yachts. Prema planu, kobilica broda trebala bi biti položena do početka ljeta.

Scenic grupa planira u 3. maju graditi još četiri takva kruzera ukupne vrijednosti 860 milijuna eura.

Ministar Horvat rekao je da se reanimacija 3. maja zbiva u kontinuitetu na dva paralelna kolosijeka. Na prvom kolosijeku se tri broda, na kojima se temelji oživljavanje škvera, moralo izračunima detaljno utvrditi njihovo stanje izgrađenosti, nakon toga odrediti potrebna sredstva i ugovore te konačnu cijenu.

"Nakon što smo napravili sva tri koraka, ugovoren je prvi brod, na njemu se intenzivno radi, drugi brod je ugovoren, a državno jamstvo za osiguranje kreditnog angažmana dogodit će se u nekoliko dana. O trećem, pak, brodu, novogradanji 514 vodi se još uvijek pravna bitka, koja je pri kraju", izjavio je.

Horvat je rekao da će sva tri broda biti završena te da je siguran da će njihovom naplatom biti vraćen kredit HBOR.-a od 150 milijuna kuna za pokretanje proizvodnje u 3. maju.

Horvat je nastavio da se paralelno s time, već oko godinu dana pregovara s novim naručiteljem. Kako je rekao, jedan sofisticirani brod za Scenic grupu, izgrađen je već u pulskom Uljaniku i plovi bez problema.

"Danas je počela izgradnja, sestrinskog, sličnog broda, za koji je veliki dio financijske konstrukcije zatvoren novim financijskim aranžmanom", rekao je ministar i objasnio da više neće biti državnih jamstava u visini od 80 posto ukupnog financijskog aranžmana, nego da je s naručiteljem dogovoren poslovni model, koji će ići u prilog 52 posto investicije bez bilo kakvih jamstava, odnosno iz vlasitog kapitala naručitelja, a ostatak bi pokrilo državno jamstvo.

Financijski okvir neće se tražiti na hrvatskom financijskom tržištu, nego će se ti kreditni aranžmani ugovarati na europskom, tj. svjetskom tržištu, dodao je.

"Ovo je nakon 4 godine prva nova novogradnja u 3. maju i siguran sam da od danas počinje njegova nova slika," kazao je Horvat.

Odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućnosti da se neki od pet brodova za Scenic grupu ipak završi u nekom drugom brodogradilištu, Horvat je kazao da "poslovna politika menadžmenta i dinamika ugovoranja može dovesti do toga da neki izdvojeni dijelovi mogu biti rađeni i u nekim drugim brodogradilištima". U to se, kaže, Vlada neće miješati, to je dio poslovne politike menadžmenta.

Direktor 3. maja Edi Kučan rekao je da je riječ o novom početku 3. maja, da su sada krenuli u nišu koja ukazuje na opstojnost škvera, ako taj dio opstane na svjetskom brodskom tržištu. "Optimist sam i u idućem razdoblju bit će uvjeta za sklapanje novih poslova," rekao je.

Kučan je objasnio da je 3. maj ugovorio gradnju opremljenog brodskog trupa, kazavši da će svaka sekcija biti opremljena sa svim detaljima, kako bi se skratilo razdoblje izgradnje, a brod će se također opremati u 3. maju, na osnovi pripremljenog ugovora o potkoncesiji s naručiteljem.

"Interes kupca nije gradnja samo ta 4 broda, s potkoncesijom tvrtka MKM Yahts ima namjeru u razdoblju od 10 godina graditi još brodova, a ovo je početak, koji omogućava 3. maju, a i Uljaniku 1856 opstojnost, jer sam za to da se i taj dio odradi i tamo," rekao je Kučan.

Župan Zlatko Komadina naglasio je da stari problemi još nisu riješeni. "Zamolio bih ministre gospodarstva, financija i cijelu Vladu, da se riješe vlasničko-pravna pitanja dok se grade ugovorena tri broda. To vrijeme treba iskoristiti da se ne bi vratili stari problemi," rekao je.

Direktor MKM Yachts Saša Čokljat rekao je da će prema novom poslovnom modelu izgradnje kruzera, MKM Yachts uzeti manji dio riječkog brodogradilišta u potkoncesiju i tamo, koristeći postojeću infrastrukturu i znanje, u suradnji s aScenicovim stručnim timom, dovršiti izgradnju ugovorenog broda. Istaknuo je da cijelog projekta ne bi bilo da Vlada na početku pregovora nije prepoznala viziju i pokazala spremnost na „razmišljanje izvan okvira."

“Eclipse II” bit će sestrinski brod “Scenic Eclipsea”, izgrađenog u Puli, a njegovo uplovljavanje u riječku luku, u kojoj će biti privezan dok se ne smiri situacija s koronavirusom, očekuje se između 2. i 4. svibnja.